NISAM HTELA DA SE POPNEM NA STO, GURNUO ME JE: Pevačica progovorila o neprijatnosti na nastupu, u suzama krenula da beži

Gocu Lazarević novinari su imali prilike da sretnu na jednom snimanju, pa su iskoristili priliku da porazgovaraju s njom.

Pevačica je govorila o aktuelnim temama, svom izgledu, a onda se dotakla neprijatne situacije na jednom od nastupa.

– Pevala sam na svadbi sa orkestrom iz Petrovca na Mlavi sa kojim sam mnogo toga radila. Moje je bilo da dođem oko četiri, pet popodne, a orkestar je bio tu od ujutru. Pretpostavljam da su oni imali neki svoj sled stvari i da nisam bila u toku sa njihovim nivoom raspoloženja, ali kada sam ušla pod šatru prišao mi je jedan čovek, za koga nisam znala ko je, i počeo da me vuče za rukav prema vrhu sofre, tako da sam se saplitala. Kada smo došli do stola gde su sedele najvažnije zvanice i mlada i mladoženja rekao mi je: „Hajde, penji se na sto!“ Odgovorila sam mu: „Znate, ja se ne penjem po stolovima!“ On je navalio na sto, i na sto. Kada sam odbila gurnuo me je i rekao: „Oterajte je kući!“ Pogledala sam ga i počela da trčim između redova plačući- ispričala je Goca.

Kada je video da su se stvari otrgle kontroli, šef orkestra potčao je za Gocom a zatim i ostali muzičari, pokušavajući da je ubede da ostane uz objašnjenje da je penjanje na sto i na klupe normalna pojava na takvim veseljima.

– Taj čovek koji me je vukao je bio mladoženjin deda, i bio je vidno pripit, ali nije mi rekao ni “dobar dan“ već me vukao kao vreću. Ja sam se nekoliko puta popela na sto ali zato što sam ja to htela. Meni ne može niko da naredi da se penjem na sto i to ne dozvoljavam nikome. Ne postoji novac za koji ću da se penjem. To radim jedino za džabe– objasnila je ona svojevremeno.

Autor: N.B.