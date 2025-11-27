Verujem da nas gleda... Emotivna objava Ane Bekute na godišnjicu smrti Milutina Mrkonjića, otkrila po čemu će ga svi pamtiti (FOTO)

Danas se navršava četiri godine od smrti Milutina Mrkonjića.
Milutin Mrkonjić preminuo je u Beogradu 27. novembra 2021. godine u 79. godini, a njegova partnerka Ana Bekuta ni dana danas ne može da prežali smrt svog voljenog čoveka.
Ana je danas podelila sliku sa Milutinom i tekst koji je mnoge rasplakao:_
- Od svega po čemu ćemo pamtiti mog Milutina, on bi najviše voleo da ga pamtimo kao - graditelja. I to je zaista reč koja ga je najbolje opisivala, reč koja govori sve o njeogovoj vrednosti, marljivosti, časti, obrazovanju i pogledu u budućnost o kojoj je uvek govorio. Graditelj. Kakva lepa, velika i veličanstvena reč. Graditelj je onaj koji stvara. Koji voli svoju zemlju tako što joj doprinosi. Onaj za kojeg je rodoljublje stvaranje. Onaj za kojeg patriotizam nisu samo prazne reči i pesmice, nego svoju ljubav prema otadžbini pretvara u konkretan rad i stvara puteve i mostove po kojima će hodati naša deca i deca naše dece. I njihova deca. Danas su se navršile četiri godine otkad ga nema i počela je njegova večnost. Obilaznica je dobila njegovo ime. Verujem da nas od nekud gleda i raduje se. I verovatno crta neki novi projekat. I računa kubike asfalta i betona. I zamišlja nove puteve i mostove za našu decu i decu njihove dece - napisala je Ana u opisu slike koju je okačila na svom Instagramu.
Autor: N.B.