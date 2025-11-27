ZLATA PETROVIĆ IMA DVE PENZIJE: Evo koliko pevačici mesečno legne na račun: Biće mnogo bolje

Zlata Petrović je godinama plaćala doprinose i to u Srbiji i Austriji, pa sada ima dva sigruna mesečna primanja.

Ko bi rekao da Zlata Petrović već 3 godine prima penziju. S obzirom na njen izgled niko ne bi ni predpostavio da je pevačica došla u godinu kada osim što zaradi na nastupima, njoj mesečno legne i uplata iznosa njene penzije. Ona je godinama plaćala doprinose i to u Srbiji i Austriji, pa sada ima dva sigruna mesečna primanja.

-Da imam 1.000 evra penziju, živela bih dobro, a od ove kakvu imam onako. Već godinu dana sam penzionerka, a kada posle 60-te počnem da primam i inostranu penziju koju sam uplaćivala, biće mnogo bolje – ispričala je Zlata svojevremeno.

Podsetimo, mnogi pevači sa estrade su kao i Zlata uplaćivali penziju i u inostranstvu, a neki sada imaju i tri mesečna primanja.

"Vanredno završila školu"

Zlata Petrović odrasla je u selu Grabovac kod Obrenovca. Ona odavno tamo ne živi, ali svoje rodno mesto nije zaboravila.U sve ovo se uverila i ekipa Kurira koja je svojevremeno posetila pevačicu pre par godina. Zlata je tamo omiljena, svi iz njenog kraja vole kad ona dođe u posetu, kažu da je požrtvovana, da je izdržavala majku, ali i da danas finansijski pomaže brata i njegovu porodicu.

- Šišam celu njenu porodicu, oni su dobri ljudi, a i veoma muzikalni. Zlatin brat Đorđe Đorđević Piloš ima ćerku kojoj je dao ime po svojoj sestri. Ista je pevačica, to je mala Zlata, ona je isto lepa kao njena tetka, peva predivno. Nije kod nas uspela da se probije, pretežno peva po inostranstvu. I Piloš je legenda harmonike, on je bio najbolji harmonikaš na našim prostorima - govorila je Seka, frizerka iz Grabovca.

- Ona nas je uputila dalje u pravcu škole koju je Zlata pohađala. Petrovićeva je, kako su nam rekli, redovno išla u školu do kraja četvrtog razreda, nakon čega ju je vanredno završila.

Autor: M.K.