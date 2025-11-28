VIKI MILJKOVIĆ I MLADI PEVAČ SA TURSKOM ZVEZDOM: Pevačica posetila Istanbul zbog privatnog biznisa, a fanovi se pitaju samo jedno (FOTO)

Dok Viki Miljković razvija svoje poslovne poduhvate u Turskoj, sa sobom je povela i Nermina. U slobodnom vremenu su posetili turskog glumca i voditelja Jusufa Eminija — da li nas očekuje nešto novo?

Srpska muzička zvezda Viki Miljković ovih dana boravi u Istanbulu, gde vodi svoj arhitektonski biro i liniju za proizvodnju nameštaja. Sa njom je i pevač Nermin Handžić, a iako zauzeti, uspevaju da nađu slobodno vreme za prijateljska druženja.

Tokom boravka, njih dvoje su se susreli sa turskim glumcem i televizijskim voditeljem Jusufom Eminijem, poznatim široj publici po brojnim projektima koji su mu doneli svetsku slavu.

Ovo prijateljsko okupljanje moglo bi da otvori vrata jednoj eventualnoj kreativnoj saradnji — između Viki Miljković (sa svojim muzičkim i poslovnim iskustvima) i Emini­ja (sa iskustvom u turskoj i balkanskoj televizijskoj produkciji). Kažu da se prve i velike ideje uglavnom rađaju u opuštenoj atmosferi, a da li to znači da ćemo uskoro videti neko iznenađenje u vidu zajedničkih projekata, fanovi željno iščekuju da saznaju.

Autor: M.K.