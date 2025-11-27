HRVATSKA PEVAČICA NAKON RAZVODA SMUVALA 19 GODINA MLAĐEG: On se sad oglasio i odgovorio na glasine o njihovom odnosu (FOTO)

Pevačica Maja Šuput nedavno se razvela od Nenada Tatarinova sa kojim ima sina, nakon čega je sreću pronašla pored 19 godina mlađeg Šimea Eleza. Hrvatski mediji prethodnih dana bruje o odnosu pevačice i njenog novog izabranika i njihovom navodnom raskidu.

Sada se Šime oglasio na svom Instagramu i otkrio da li je došlo do raskida njega i Maje.

- Čekaj trenuta, na vezi sam sa devojkom i proveravam šta nam se to dešava na ljubavnom planu, jer su nam mediji juče presudili - napisao je on šaljivo uz fotografiju na kojoj priča telefonom.

Istu fotografiju nedugo zatim podelila je i Maja Šuput na svom profilu, kao šalu na svoj račun. Par je nedavno bio na luksuznom putovanju u Dubaiju odakle su delili trenutke na mrežama.

"Imamo zdrav odnos"

Podsetimo, Šime je nedavno govorio o ljubavi sa pevačicom i otkrio šta ga je privuklo na njoj.

- Moj odnos s Majom je jako zdrav i slažemo se. Da se ne slažemo, ne bi nas ljudi toliko povezivali zajedno i ne bismo konstantno bili tu gde jesmo. Sviđa mi se što je jako opuštena. Profesionalna je kad treba biti, ali je karakterno stvarno super - rekao je on za Net.hr i dodao je kakav je njegov tip devojke:

- Nikako ne bih mogao biti s dosadnom curom. Moj je tip neko ko nije zajedljiv, pokvaren ili zločest. Na kraju krajeva, svi tražimo isto, karakterno kvalitetnu osobu - poručio je.

Autor: M.K.