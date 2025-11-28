FATALNA MANEKENKA OBJAVILA NIKAD VIĐENE FOTKE SA NAŠIM POZNATIM TENISEROM: Grli ga i ne prestaje da se smeje, zaljubljena do ušiju u njega (FOTO)

Aleksandra Troicki, supruga bivšeg tenisera Viktora Troickog objavila je set fotografija, kojima je podsetila na njihove najlepše trenutke. Povod ovih objava je njihova godišnjica braka.

Viktor Troicki oženio je Aleksandru pre tačno devet godina, a ona ne krije da je i dalje zaljubljena u njega kao prvog dana.

Aleksandra je najpre postavila fotografiju sa njihovog venčanja, koje je bilo organizovano 2016. godine.

- Da uvek imam ovakav kez. Da uvek ovako prevrće oči kad se slikamo. Da se uvek držimo za ruku kao prvog dana - napisala je ona želje za ovu godišnjicu braka.

Inače, ona i Viktor su prvo dobili ćerku Irinu, te nisu krili sreću što su postali roditelji. Tri godine kasnije na svet je donela naslednicu Dariju.

Autor: M.K.