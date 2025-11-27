UHAPŠEN UROŠ ĆERTIĆ! Određeno mu zadržavanje u pritvoru nakon što je isekao mačetom muškarca u njegovom stanu

Uroš Ćertić isekao je danas mačetom muškarca u Beogradu. Kako se saznaje, Uroš je sada uhapšen, te mu je određeno zadržavanje od 48 sati.

Napad se dogodio u stanu žrtve, odnosno napadnutog muškarca, kako je "Blic" nezvanično saznao.

Zadržavanje od 48 sati je dobio zbog nanošenja lakih telesnih povreda.Kako se sumnja, kaskader i rijaliti učesnik Uroš Ćertić je došao u njegov stan jer je sa njim hteo "nešto da raščisti", a kako je prethodno nabavio mačetu, kako se sumnja, žrtvu je napao, isekao ga i pobegao. O slučaju je danas obavešteno Prvo osnovno javno tužilaštvo u Beogradu koje je naložilo policiji da ga odmah uhapse, a kako policija nije mogla da ga nađe na adresi na kojoj živi, za njim je raspisana policijska potraga.

Uroš Ćertić se oglasio: "Bio sam ja"- Bio sam ja, da. Taj čovek mi je sinoć pola sata ispred zgrade pretio da će da me ubije i zvao me da siđem dole. Zato što je patološki zaljubljen u moju bivšu, doskorašnju devojku, a on je njen najbolji drug. To je njen potrčko koji je patološki zaljubljen u nju. Treći put mi je već pretio sa životom. Biće suđenje, ja idem u Mitrovicu da izdržim 20 meseci kaznu za pištolj i nasilje. Bio sam jutros, bilo ih je trojica, ali ja njih nikada neću prijaviti za grebanje noktima, ali imam video snimak od sinoć gde se on pola sata drao: "Siđi dole, mrtav si, pi***". Imam i poruke od pre mesec dana gde mi je pretio. Ja sam jutros samo došao po svoju imovinu, a nije hteo da mi da ključeve od mog motora. Tražio sam od njegovog oca, mirnim tonom, ključeve od mog motora, rekao mi je "Beži odavde!" i agresivno mi je gurnuo ruku s vrata i dobio je kroše u glavu. Na Dorćolu mi starosedeoci zavodimo red, a ne došljaci koji žive u niskom prizemlju - rekao je Uroš za "Telegraf".

Autor: M.K.