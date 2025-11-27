AKTUELNO

Domaći

DOLAZILA JE I HITNA POMOĆ, ČULI SMO... Progovorili stanari zgrade u kojoj je Ćertić isekao čoveka, komšije van sebe...

Izvor: Pink.rs, Blic, Foto: TV Pink Printscreen ||

Incident se odigrao u stanu oštećenog, a prema nezvaničnim informacijama, Ćertić je sa sobom imao i mačetu.

Kaskader Uroš Ćertić danas je u centru Beograda nasrnuo na jednog muškarca i tom prilikom mu naneo povrede.Incident se odigrao u stanu oštećenog, a prema nezvaničnim informacijama, Ćertić je sa sobom imao i mačetu.

Do sukoba je došlo u stambenoj zgradi u centru grada, a novinarske ekipe obišle su lokaciju na kojoj je, prema navodima, došlo do fizičkog obračuna.

Foto: TV Pink Printscreen

Dolazila i Hitna pomoćJedan od komšija izjavio je da je iz stana dopirala buka i da je bilo jasno da se nešto događa.

- Čuli smo buku, ali nismo znali o čemu je tačno reč. Ovde u zgradi često zna neka galama da bude. Detalje smo saznali iz medija i nismo mogli da verujemo da se to dešavalo tik pored nas. Tu je dolazila i Hitna pomoć, mislili smo da se nekome slošilo, ovde ima i starijih ljudi - rekao je jedan komšija koji se našao ispred ulaza za Blic.

Autor: M.K.

#Hitna pomoć

#Komšije

#Mačeta

#Uroš Ćertić

#isekao

#stanari

