PLANIRAM DA NAĐEM DVOJNICU: Tea Tairović priznala da njena porodica trpi zbog karijere, pa otkrila koji zadatak je sebi zadala, a evo i šta kaže o druženju sa Kaliopi u Skoplju (FOTO+VIDEO)

Tea na konferenciji povodom novogodišnjeg nastupa u prestižnom hotelu u Beogradu otvorila dušu o svim aktuelnim temama.

Trenutno najveća muzička zvezda mlađe generacije Tea Tairović u najluđoj noći nastupaće u prestižnom beogradskom hotelu, a ona je na konferenciji za medije povodom dočeka 2026. govorila o pripremama za nastup u novogodišnjoj noći, reprizi, braku sa Ivanom, duetu sa Barbarom Bobak i novom albumu pod nazivom ''Aska 2'', koji će ugledati svetlost dana 2. decembra.

- Ja se uvek trudim da to budem ja, da to bude vatra, ljubav, ritam, pozitivna energija, ali ono što moram da najavim je da za 31. decembar su i nove pesme koje ću prvi put izvesti. Pošto će biti dosta pesama tog 31. decembra, biće to duga i lepa noć, nadam se da će pesma naučiti sve tekstove. Ne mogu da se žalim za ovu 2025. godinu, jako lep period iza mene, nadam se da će se tako nastaviti. Imam dosta neostvarenih želja, a to je i da rastem kao ličnost u svakom smislu - rekla je i dodala:

- Pošto već spremam repretoar za najluđu noć, to će ujedno biti i after. Sutradan već idem na Zlatibor, pa u Crnu Goru, nema odmora za mene. Prvi put mi se dešava da radim ovako ozbiljne stvari dva puta u istom danu, ali mi nije prvi put da nastup više puta u jednom danu. U Bugarskoj sam znala da nastupam četiri puta dnevno. Moram da čuvam zdravlje, ide hladno vreme, uglavnom se svi razbolimo u bendu, a tu je i kondicija - kaže Tea i otkriva kako izdržava taj tempo, kao i da li trpi porodični život zbog njenih brojnih poslovnih obaveza.

- Ja bih volela da traje duže. Postižem sve, pitali su me da li imam dvojnicu ili neki AI. E to će mi biti zadatak, da nabavim dvojnicu, kako bih mogla da provodim više vremena sa porodicom. Pa dosta trpe, ne viđam ih često i naravno san trpi, ne spavam često i kada imam vremena da spavam, ja ne mogu da spavam. Danas sam spavala samo dva sata, jednostavno ne mogu. Ja sam anksiozna već godinama, navikla sam da živim sa tim, ali sam pod adrenalinom, pogotovu zbog ovog decembra - navela je pavačica.

Mnogi su njenu novu pesmu ''To mama voli'' uporedili sa pesmom Bruna Marsa, a ona je poručila da ne treba da se sudi tek tako.

- Za početak, niko nije čuo pesmu, to mi je onako fascinantno. Neko sudi na osvnou 10 sekudni pesme, čuće se brzo. Neću otkrivati ništa još, pesma je Tea Tairović i isključivo takva. Mislim da ljudi sa ovih prostora ne koriste takvu vrstu ritmova, nisam ni ja, ali sada ću prvi put. Jedva čekam da ljudi čuju pesmu, tada će shvatiti da je to jedna Tea Tairović i ništa drugo - ističe muzička zvezda, a onda je otkrila da li bi u budućnosti mogli da je vidimo na Evroviziji.

- Pa nekada sigurno. Ne volim da forsiram stvari, moram da imam pesmu. Dok ja ne osetim da imam pesmu za to, ništa - smatra Tea i otkriva kako sada gleda na brak.

- Jako lepo, ako nekome mogu da poslužim kao primer, bilo bi mi drago - kaže Tea i otkriva kakve utiske nosi o druženju sa Kaliopi u Skoplju.

- Divno! Takvo je zadovoljstvo bilo upoznati jednu takvu živu pevačku legendu, a onda i nju kao osobu. Ona je mene tako srdačno prihvatila i zagrlila, pričale smo o hiljadu nekih stvari. Pružila mi je podršku na mom koncertu u Skoplju, divna jedna osoba.

