Đina Džinović je pre nekoliko meseci raskinula vezu sa dečkom izvesnim Andrejem, kojeg je vešto krila od očiju javnosti, a sada svi misle da ćerka pevača Harisa Džinovića i Meline ima novog izabranika.
Naime, Đina Džinović je na svom profilu na Instagramu objavila snimak iz Barselone na kojem se u luksuznom automobilu vozi sa njom po Barseloni.
Zgodni muškarac bio je vozač, dok je ona sedela na mestu suvozača, a da li je ovo zaista njen novi dečko ostaje nam da saznamo.
Oni su se potom odvezli na gala večeru, a Đina je sve javno objavila na svojim mrežama.
Đina je navodno odlučila da napusti Srbiju i preseli se u Monte Karlo.
- Povukla se iz javnosti i donela je odluku da želi da započne novi život daleko od Srbije i očiju domaće javnosti. Monte Karlo joj je oduvek bio blizak, tamo ima prijatelje i oseća se slobodnije - otkriva navodno izvor blizak porodici Džinović.
Autor: M.K.