SVI MISLE DA JE OVAJ ZGODNI MUŠKARAC NOVI DEČKO ĐINE DŽINOVIĆ! Vozi je u besnom automobilu po Barseloni, pa izašli na gala večeru: Ona se odmah pohvalila kako uživaju (FOTO)

Izvor: Pink.rs, Foto: Instagram.com ||

Đina Džinović je pre nekoliko meseci raskinula vezu sa dečkom izvesnim Andrejem, kojeg je vešto krila od očiju javnosti, a sada svi misle da ćerka pevača Harisa Džinovića i Meline ima novog izabranika.

Naime, Đina Džinović je na svom profilu na Instagramu objavila snimak iz Barselone na kojem se u luksuznom automobilu vozi sa njom po Barseloni.

Zgodni muškarac bio je vozač, dok je ona sedela na mestu suvozača, a da li je ovo zaista njen novi dečko ostaje nam da saznamo.

Oni su se potom odvezli na gala večeru, a Đina je sve javno objavila na svojim mrežama.

Foto: Instagram.com/djinadzinovic

Đina je navodno odlučila da napusti Srbiju i preseli se u Monte Karlo.

- Povukla se iz javnosti i donela je odluku da želi da započne novi život daleko od Srbije i očiju domaće javnosti. Monte Karlo joj je oduvek bio blizak, tamo ima prijatelje i oseća se slobodnije - otkriva navodno izvor blizak porodici Džinović.

Foto: Instagram.com/djinadzinovic

Autor: M.K.

#Barselona

#Večera

#novi dečko

#Đina Džinović

