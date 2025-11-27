GOLA LEĐA, GRUDI U PRVOM PLANU! Tea Tairović se pojavila u hotelu i ostavila sve bez teksta (FOTO)

Naša muzička zvezda Tea Tairović, danas je održala konferenciju za medije povodom nastupa u novogodišnjoj noći, a njen stajling oborio je sve s nogu.

Tea Tairović, muzičkq zvezda, večeras je održala konferenciju za novinare, na kojoj je najavila svoj nastup u novogodišnjoj noći u hotelu Metropol, te je istakla da sve koji uz nju budu dočekali novu 2026. godinu, očekuje pravi spektakl.

Naime, Tein stajling posebno je privukao pažnju svih, s obzirom na to da je izgledala poput svetske zvezde. Ona je zablistala u modernom, glamuroznom kompletu koji kombinuje eleganciju i provokativan dizajn. Nosila je crni sako, ali sa potpuno otvorenim leđima i dodatnim isečkom iznad struka, što je celom izgledu dalo snažan modni pečat. Prednji deo sakoa pratio je liniju njene vitke figure, sa V-izrezom koji naglašava dekolte.

Pantalone su usklađene u istom tonu, glatke i usko krojene, pa dodatno izdužuju figuru i naglašavaju minimalističku, ali veoma moćnu siluetu.Frizura je bila zalizana i oblikovana u elegantnu punđu sa talasastim detaljima sa strane, što je celokupni izgled podiglo na nivo holivudske glam estetike.

Podsetimo, Tea je na spektakularnom koncertu u Skoplju otkrila da će nastavak studijskog albuma “Aska”, tačnije drugi deo koji će nositi naziv “Aska 2”, ugledati svetlost dana 2. decembra, što publika s nestrpljenjem iščekuje.

https://www.instagram.com/reel/DRkjlMzDZOm/?igsh=NHRqNnJ4OXd1djRq

Autor: N. Ž.