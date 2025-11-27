AKTUELNO

Da li ste znali sa koliko godina je Ana Bekuta promenila ime i prezime i ko ju je na to naterao?! Morala da traži dozvolu od roditelja

Ove detalje o životu poznate pevačice je malo ko znao!

Pravo ime pevačice Ane Bekute je Nada Polić. Ona je pre 40 godina, kada je započinjala svoju karijeru otišla u državnu ustanovu i promenila ime i prezime. Nakon višedecenijske karijere, pevačica Ana Bekuta je progovorila o promeni imena i prezimena. Otkrila je ko ju je nagovorio na ovu ideju.

- Ja sam više Ana Bekuta nego što sam bila Nada Polić. Nada Polić sam bila do 26. godine kada sam na nagovor mog kompozitora Predraga Vukovića Vukasa promenila ime i prezime jer je na tadašnjoj sceni postojalo mnošto Nada, doduše nijedna Polić, ali bile su bar četiri Nade - Obrić, Topčagić, Knežević i Mamula... - rekla je Ana i dodala:

Kako ističe, ovo je uradila uz saglasnost roditelja.

- Njemu se učinilo i činilo mu se da ću bolje i lakše proći sa drugim imenom i prezimenom. To je bio krupan korak za koji je trebalo da odem u opštinu i sve to stavim na papir i evo već 40 godina sam Ana Bekuta - otkrila je pevačica.

