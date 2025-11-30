Naslediće sve što sam stekla, ako bude... Testament Lepe Lukić ima jednu začkoljicu: Evo kome će ostaviti bogatstvo - restoran, dva stana, kuću i ušteđevinu

Naša pevačica Lepa Lukić prima tri penzije, ima restoran, dva stana i kuću, a svoje bogatstvo će ostaviti bratancu.

Pevačica Lepa Lukić, nedavno je otkrila da je napisala testament i da postoji jedan uslov. Naime, bratanac Radisav će dobiti restoran, dva stana, kuću i svu Lepinu ušteđevinu.

Ona je nedavno otkrila da je napisala testament, kao i da će bogatstvo ostaviti svom bratancu Radisavu.

- Napisala sam testament u kom sam navela da moj bratanac mora da brine o mački, ako ja odem pre nje. Radisav treba da čuva Mazu, da je pazi i mazi i naslediće sve što sam stekla tokom života. To sve stoji u dokumentu koji čuva moj advokat - rekla je Lepa i dodala da je veoma vezana za mačku koju je udomila.

- Ona je čudo od mačke, ja je doživljavam kako svoje dete. Zato sam morala da je zbrinem i da znam da će biti dobro kada ja odem na onaj svet. Od 2011. nas dve živimo zajedno kao majka i ćerka - ispričala je Lepa i istakla da sa Mazom priča kao sa čovekom.

- Mnogo je pametna, ma pametnija je od mene! Ona se nikad nije pela na sto dok ja jedem, kao što to rade druge mačke. Ima svoje granule i kada kaže: "Mjauuu", ja je pitam:"Sine, reci mi šta hoćeš, kaži majci šta želiš?" Odemo zajedno do mesta gde stoji njena posuda za hranu i ja joj sipam granule da jede. Kada se nakrka, odemo u spavaću sobu, ja ugasim svetlo, a ona se popne na krevet i čeka me da zajedno spavamo. Da živim sama, ja bih odlepila! Uz Mazu nikada nisam sama.

"Tražiću da na spomeniku piše: Ovde Lepa Lukić leži prvi put sama"

Inače, Lepa Lukić je puna pozitivnog duha, a čak i o svojoj sahrani priča sa velikim osmehom. Kako je rekla, ima želju šta treba da joj stoji kao epitaf na nadgrobnom spomeniku.

– Da se odmah zna, tražiću da na mom spomeniku piše: "Ovde Lepa Lukić leži prvi put sama" – izjavila je uz smeh.

Kako je Lepa ranije pričala, stavlja pare sa strane, kako bi njena sahrana bila dostojanstvena.

- Štedim ja za stare dane. Moram da štedim jer ne znam kada ću da umrem. Bojim se da ne ostane samo dve hiljade evra iza mene, a da me onda niko ne sahrani kako treba, pa da me pokopaju kao skitnicu - rekla je ona iskreno.

Autor: Nikola Žugić