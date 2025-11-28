AKTUELNO

Domaći

Karleuša objavila stare fotke sa Anom Nikolić, nacija se digla: Mole pevačicu da učini SAMO JEDNO (FOTO)

Izvor: Pink.rs, Foto: Pink.rs ||

Naša pop pevačica Jelena Karleuša nedavno je objavila stare fotografije sa koleginicom, pevačicom Anom Nikolić, te su se tako mreže usijale nakon ove objave, a od Karleuše fanovi traže samo jedno!

Jelena Karleuša, naša pop pevačica i članica stručnog žirija muzičkog takmičenja "Pinkove zvezde", koji iz nedelje u nedelju obara sve rekorde gledanosti, objavila je niz fotografija na svom Fejsbuk nalogu, a koje su usijale mreže.

Naime, Karleuša je pronašla stare fotografije sa koleginicom, pevačicom Anom Nikolić, kada su se fotkale za editorijal jednog magazina, a na kom se jasno vidi da su dosta mlađe, te i da su zaista bile prijateljice.

U nastavku pogledajte o kakvim fotografijama je reč:

Ispod ovih fotografija, pored niza pohvala što za Jelenu, što za Anu, povela se polemika oko Ane Nikolić, te su tako mnogi korisnici ove društvene mreže molili Jelenu u komentarima da pomogne svojoj koleginici, jer kako kažu, vide da nije dobro.

Autor: Nikola Žugić

#Ana Nikolić

#Estrada

#Jelena Karleuša

#koleginice

#pevačica

POVEZANE VESTI

Domaći

Ana Nikolić objavila snimak ćerke u njenoj garderobi! Evo kako pevačica progovodi vreme s naslednicom nakon HAOSA u Dubaiju (VIDEO)

Domaći

Karleuša bacila oko na Kemiša?! Priznala da bi se zbog njega menjala sa Zoricom: Hoću da vidim kakva je to magija!

Domaći

Videla sam ga mrtvog, a za Duška bih dala život! Jelena Karleuša progovorila o ljubavima u svom životu, pa otkrila koga je najviše volela!

Domaći

Tea Tairović srušila internet: Njena slika sa Čolom izazvala lavinu komentara! (FOTO)

Domaći

Nisam imala ni za čarape, bila sam bez para i sa praznim frižiderom: Karleuša otkrila da plače skoro svaki dan, pa se osvrnula na početak karijere i S

Domaći

Ispala je velika šmekerka, žena zarađuje STOTINE MILIONA: Karleuša otkrila sve detalje revije u Parizu, pa progovorila o Ronaldovoj ženi i njenom doku