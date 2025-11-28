Karleuša objavila stare fotke sa Anom Nikolić, nacija se digla: Mole pevačicu da učini SAMO JEDNO (FOTO)

Naša pop pevačica Jelena Karleuša nedavno je objavila stare fotografije sa koleginicom, pevačicom Anom Nikolić, te su se tako mreže usijale nakon ove objave, a od Karleuše fanovi traže samo jedno!

Jelena Karleuša, naša pop pevačica i članica stručnog žirija muzičkog takmičenja "Pinkove zvezde", koji iz nedelje u nedelju obara sve rekorde gledanosti, objavila je niz fotografija na svom Fejsbuk nalogu, a koje su usijale mreže.

Naime, Karleuša je pronašla stare fotografije sa koleginicom, pevačicom Anom Nikolić, kada su se fotkale za editorijal jednog magazina, a na kom se jasno vidi da su dosta mlađe, te i da su zaista bile prijateljice.

U nastavku pogledajte o kakvim fotografijama je reč:

Ispod ovih fotografija, pored niza pohvala što za Jelenu, što za Anu, povela se polemika oko Ane Nikolić, te su tako mnogi korisnici ove društvene mreže molili Jelenu u komentarima da pomogne svojoj koleginici, jer kako kažu, vide da nije dobro.

Autor: Nikola Žugić