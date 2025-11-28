ACA SOFRONIJEVIĆ RENOVIRA STAN! Živi u 150 kvadrata čistog luksuza, a sad želi da sve bude novo kad dođe prinova: Ostavili smo sobu za bebu

Aca Sofronijević i njegova supruga Kosana u aprilu sledeće godine će postati roditelji, a kako je harmonikaš otkrio, oni čekaju devojčicu. Sada renoviraju stan kako bi sve bilo idealno kada njihova porodica postane bogatija za još jednog člana.

Aca Sofronijević i Kosana žive u 150 kvadrata na Vračaru, a kako se može videti na njihovim fotografijama, stan je uređen po poslednjem trendu. Ipak, par želi da osveži i sredi dodatno svoj životni prostor.

- Sada smo krenuli da sređujemo stan i da pripremamo sobu koju smo ostavili za bebu, ne sada, za kasnije naravno. Uvek je bila neka dečija soba koja je puna tako nekih stvari, kofer, harmonika, torbe, bicikl, tako da sad sređujemo i renoviramo stan. Baš se radujem, svaki dan sve više, jer je sve bliže - rekao je Sofronijević za Informer.

"Emotivno je bilo kad sam saznao da je trudna"

Harmonikaš je sada otkrio kako se oseća njegova žena i otkrio kako je izgleda trenutak kada su saznali da će postati roditelji.

- Kosana je super, mislim da će i ona doći sa nama. Odlično je sve, lepo podnosi, uživa - rekao je Aca Sofronijević, a onda je otkrio koliko je za njega bio emotivan trenutak kada je saznao da će postati otac:

- Mnogo emotivno. Mi smo to saznali 20. avgusta, na našem odmoru i bilo je jako emotivno i neverovatan osećaj. Kao da te je Bog dodirnuo.

Otkrio je da li je spreman za ulogu oca i priznao šta su mu rekle kolege kada su saznale lepu vest.

- Jesam, zaista sam spreman i radujem se tom. Jedva čekam. Mnoge moje kolege mi kažu "Videćeš ti kako je to", a radujem se tome i verujem da ću biti odličan - rekao je on kratko i priznao je da su počeli da razmišljaju o imenima za bebu.

Autor: Nikola Žugić