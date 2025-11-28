Naša glumica krila ljubav s košarkašem, pa mu rodila sina! Anja Mit prvi put progovorila o strahovima i porođaju

Glumica Anja Mit porodila se nedavno i na svet donela sina, a sada je govorila o detaljima porođaja. Ona je otkrila i da su je tokom trudnoće dosta plašili raznim pričama, te je podelila svoja iskustva.

Anja Mit nije želela previše da se eksponira dok je bila u drugom stanju, a sada je u razgovorila sa pratiocima otkrila nepoznate detalje.

- Rekoše neke žene: "Nećeš ni kosu stići da opereš". Evo ja stigla i šiške da isfeniram. Čime su vas plašile? - napisala je ona najpre, a potom odgovorila na pitanje jednog pratioca da li je imala strah od porođaja.

- Kako ne. Evo na ovoj slici kao poziram pred ulazak u salu da mi bude lakše. Više je bila neizvesnost i misli da sve bude dobro - napisala je ona.

Krila ljubav sa sportistom

Podsetimo, Anja Mit je sa košarkašem Vladimirom Petrovićem dobila sina Filipa, a partnera je dugo krila od javnosti. Ona je nedavno na Instagramu podelila prvu zajedničku fotografiju sa partnerom.

- Naša poslednja slika kao dvojac, stiže kapiten u tim! - napisala je Anja i dodala:

- Bravo, tata!

Sinu dala ime sa jakim značenjem

Ime je bilo vrlo popularno još u antičko doba - nosio ga je, na primer, Filip II Makedonski, otac Aleksandra Velikog. Zbog toga se kroz istoriju ime Filip često povezivalo sa plemenitošću, snagom i mudrošću vođe.

Anja se nakon porođaja oglasila na mrežama i obratila nasledniku:

- Dobro došao sine! Hvala mojoj najdivnijoj doktorki za najlepši dan u životu! Filip Petrović 12.11.2025. - napisala je Anja sinoć u opisu objave.

Autor: Nikola Žugić