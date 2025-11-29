Ova pevačica ima najčudnije ime na estradi! Teško se izgovara i niko koga znate se ne zove ovako

Pevačica Izvorinka Milošević je promenila ime. Nekada se zvala Funtinjora Funta Lunga, pa ga je kasnije promenila u ime po kom je znamo decenijama.

Izvorinka Milošević je decenijama na javnoj sceni i svi je znaju pod ovim imenom. Ona je rođena početkom januara 1954. godine u Kučevu, u Istočnoj Srbiji, kao Funtinjora Funta Lunga. Njeno ime mnogi smatraju jednim od najneobičnijih i najtežih imena za izgovor.

Njena porodica je tokom Drugog svetskog rata promenila prezime Funta Lunga u Milošević. I sama pevačica je svoje prvo ime Funtinjora rešila da prevede na srpski jezik. I tako je postala Izvorinka Milošević.

Razvela se od džez muzičara

Inače, Izvorinka je sa 17 godina stupila u brak sa džez muzičarom Mihailom Mišom Blamom. Ipak oni su se razveli.

- Posle razvoda od Blama, a kasnije i posle njegove smrti, nisam se ponovo udavala, jer su ljudi mislili da ću da mu bacim neke čini u kafu ili ne znam šta, da će da se razboli i umre... Tako da sam sebi dala zadatak da ću, dok sam živa, objašnjavati ljudima da je sve to oko vlaške magije fama i da postoji samo verovanje - ispričala je Izvorinka Milošević jednom prilikom za domaće medije.

Inače, kuću naše pevačice su gradili zatvorenici.

- Ova vikendica je iz perioda kada sam bila u najboljim godinama. Moj tata je rekao: "Kćeri moja, eto da ti imaš gde da se vratiš, kad dođeš preko leta, da imaš gde - naglasila je Izvorinka i dodala.

- Sagradili su ovu vikendicu oni koji su zbog svojih nedela bili u kazneno-popravnom zatvoru u Požarevcu. To su bili zatvorenici koji su kao dobrovoljnim radom pravili ove vikendice - ispričala je pevačica jednom prilikom voditeljki Tamari Grujić.

Autor: Nikola Žugić