Umrla slavna glumica! Bila u zatvoru zbog ubistva ljubavnika, vest o smrti potvrdila prijateljica

Ingrid van Bergen je najveći uspeh postigla u posleratnoj satiri "Ruže za tužioca! iz 1959. godine, gde se našla u ulozi vlasnice pansiona Lisi Fleming.

Glumica Ingrid van Bergenpreminula je u 94. godini u Ejendorfu. Kako navodi "Bild", ona je izdahnula u ranim jutarnjim časovima.

Vest o smrti potvrdila je i njena prijateljica:

- Neizmerno smo tužni - navela je drugarica poznate glumice.

Provela je nekoliko godina u zatvoru zbog ubistva iz nehata

Godine 1977. izbila je velika afera oko van Bergen. Nakon što je upucala svog ljubavnika, glumica je provela više godina u zatvoru zbog ubistva iz nehata. Nakon što je puštena iz zatvora početkom 1980, postepeno se vraćala u glumački svet.

Usledile su brojne gostujuće uloge, naročito u kriminalističkim filmovima i TV serijama. Često se pojavljivala i u tok-šou emisijama. Glumica je poslednje godine života provela u mjestu Ejendorf, južno od Hamburga.

Autor: Nikola Žugić