Nije joj dosta! Verica Rakočević rešila da proširi plac, sama održava kuću na Avali: Namirnice nabavlja od...

Modna kreatorka Verica Rakočević svoje malo carstvo pronašla je u kući nadomak Beograda, na prelepoj Avali.

Daleko od gradske vreve, život u harmoniji, naša modna kreatorka Verica Rakočević deli sa suprugom Veljkom, a uprkos predrasudama koje su pratile njihovu ljubav, par je odavno dokazao da uživa u skladnom odnosu i lepom životu.

Prostrana terasa, prepuna raznolikog cveća i s pogledom koji se pruža na zelene livade i poljoprivredna gazdinstva, predstavlja najromantičniji kutak doma modne kreatorke Verice Rakočević i njenog supruga, kompozitora Veljka Kuzmančevića.

Malo je reći da je dizajnerka oduševljena životom na selu i, kako kaže, tek sada uživa u idealnom životu koji je odavno priželjkivala. Najviše voli da se probudi uz zvuke svitaca na jutarnjem seoskom vazduhu, dok noći provodi brinući o cveću i biljkama u bašti.

Uz puno truda, dvorište je obogatila lešnicima, šljivama i jabukama, a posebno mesto zauzimaju vrbe, od kojih svaka nosi ime jednog člana porodice.

Život na Avali toliko joj se dopao da priželjkuje veće imanje na kojem bi se bavila poljoprivredom, ali dok do toga ne dođe, namirnice nabavlja od komšija. Verica i njen suprug u Beograd dolaze isključivo zbog posla, a svako odsustvo iz seoskog doma stvara im nelagodu.

Verica tvrdi da kuću nisu tražili – ona ih je pronašla i privukla.

- Baš ovakav kutak zamišljala sam u svojim snovima i on me je našao. Život van gradske sredine pruža mi osećaj slobode. Regenerišu me priroda i čist vazduh, kao i ljudi koji nisu opterećeni statusnim simbolima. Sve to doprinelo je da se vratim sebi – zadovoljnoj i srećnoj, kakva sam nekada bila - rekla je dizajnerka.

Dizajnerka je priznala da je možda malo sebično s njene strane to što je ceo enterijer sama dizajnirala, bez Veljkovog učešća.

Autor: Nikola Žugić