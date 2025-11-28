ŽRTVOVAO SAM SE ZBOG SUPRUGE BRANKE! Evo gde je odmarao Miloš Bojanić: Ipak sam ja ČIKA U GODINAMA, lekari su nas pregledali! Pevač otkrio detalje

Folker Miloš Bojanić (75) obožava more, ali je zbog supruge Branke ovog puta napravio izuzetak i otišao u banju. Tamo je pronašao sve što mu treba, pa je otkrio svoje utiske.

Kako je naveo, boravak u Novopazarskoj banji prijao mu je više nego što je očekivao. Miloš Bojanić i supruga proveli su sedam dana na odmoru, a pevač kaže da je bio prijatno iznenađen.

- Proveli smo se vrhunski, ja sam preporođen čovek... (smeh) Iskreno, žrtvovao sam se zbog Branke, jer sam želeo da je podržim, da joj pravim društvo, da ne ide sama i nisam se pokajao. To su bile pripreme za skijanje, jer ipak sam ja čika u godinama (smeh) - rekao je on.

- Oduševila me je atmosfera u banji, kao i sve terapije u Novom Pazaru. Lekari su nas pregledali i sve vreme vodili računa o nama. Imao sam sve terapije: struje, blato, laserske tretmane… Sve moje tegobe su sanirali - istakao je Miloš i dodao:

- Imali smo odličan smeštaj, hrana je bila fenomenalna, posebno novopazarski ćevapi, najbolji koje sam jeo. Ljudi su izuzetno gostoprimljivi, ma divni.

Završio saobraćajni fakultet

Miloš Bojanić je u Novom Sadu vanredno završio saobraćajnu školu, a kasnije i Saobraćajni fakultet.

Posle školovanja pevač je radio kao direktor u novosadskom preduzeću “Parking”. Nakon prvog snimljenog albuma, Miloš je napustio posao.

- Imao sam dobru platu, odličan posao, ali je ljubav ka muzici prevagnula, te sam nakon snimljenog prvog albuma napustio posao i upustio se u svet muzike . Nije bilo u redu prema ostalim kolegama iz „Parkinga“ da često odsustvujem sa posla zbog pevačkih angažmana - rekao je Bojanić jednom prilikom u medijima.

Miloš Bojanić je tokom karijere stvorio brojne nekretnine i danas pliva u parama. On ima vilu u Novom Sadu, i kuću u Crnoj Gori.

