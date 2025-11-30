OŽENJENI PEVAČ SE UDVARAO VENDI! Detalji isplivali javno, ona ga saterala u ćošak: Zbog jednog njenog pitanja sve je palo u vodu...

AKTUELNO

Pevač Đovani Bajramović je završio samo tri razreda osnovne škole i to nikada nije krio. Iako mu nedostatak obrazovanja nije smetao u estradnoj karijeri, ipak ga je u nekim stvarima omeo.

Nedavno je gostujući u jednoj emisiji priznao da se jednom prilikom udvarao Vesni Vukelić Vendi, ali da u tome nije imao uspeha jer nije bio dovoljno načitan.

- To je bilo pre 20 godina. Kod Zorice Marković u kafani sam malo više popio i hteo sam da se udvaram Vendi. Ona me gleda i kaže mi: "Lep si Ciganin, a je l' si pismen?" - počeo je priču Đovani u emisiji "Amidži šou" pa nastavio:

Foto: RED TV Printscreen

- Rekao sam joj "Kako nisam pismen, jesam", e onda me je ona pitala da li sam čitao knjige i znam li nekog pisca. Odgovorio sam joj da ne znam pisce, ali da mogu odmah da joj odrecitujem nešto i počeo sam: "Fifi gledaj pravo..."

Đovanijeva recitacija nije impresionirala Vendi, koja mu je odbrusila "Ma beži tamo!", te se tako njegov pokušaj da je osvoji neslavno završio.

Ima osam naslednika

Podsetimo, Đovani Bajramović nedavno je dobio osmo dete, i to sa osmom suprugom, a ćerki su dali ime Ruža.Bajramović se do sada sedam puta razvodio, a sa svakom bivšom ženom ima po jedno dete.

Foto: TV Pink Printscreen

- Sedmoro dece imam i čekam osmo. Da ne pogrešim, pošto sam imao problem kada sam u emisiji zaboravio da navedem jedno. Imam šest sinova i jednu ćerku - otkrio je pevač.

Inače, Đovani je jednog od sinova upoznao tek kada je dete postalo punoletno. On je pričao da je bio mlad kada je dobio sina, te da ga je ostavio jer je bio mlad i lud.

