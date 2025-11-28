VELIKO SLAVLJE U DOMU BOGDANA BOGDANOVIĆA: Pokazao majku Koviljku i uputio joj najemotivnije reči, čestitike samo pljušte (FOTO)

U domu Bogdana Bogdanovića, proslavljenog srpskog košarkaša i kapitena naše reprezentacije danas postoji veliki razlog za slavlje. On se na svom profilu na Instagramu oglasio, a čestitke ne prestaju da se nižu.

Naime, Bogdan Bogdanović je objavio sliku svoje majke Koviljke koja je inače plavuša i prava dama i napisao sledeće emotivne reči:

"Srećan rođendan majka, volimo te" - napisao je Bogdan.

"Majka je bila kasirka, a otac komercijalista"

Podsetimo, Bogdan je više puta proglašen za najpoželjnijeg neženju, ali o svom privatnom životu vrlo retko govori, te javnost ne zna mnogo o njemu.Ipak, ono što ne krije jeste da najveću zahvalnost oseća prema svojoj porodici, majci Koviljiki koja je bila kasirka, ocu Draganu, komercijalisti i sestri Bojani.

- Porodica je temelj. Roditelji su usadili meni i sestri ispravan način razmišljanja. Prvo, da radiš ono što voliš, da uživaš u svom poslu i da čuvaš familiju i taj najuži krug ljudi oko sebe. Da budeš dobar čovek... Moja porodica je puna ljubavi i sreće. Izuzetno sam im zahvalan na svemu sto su učinili za moju sestru i mene. Bile su i teške situacije u životu ali uvek smo imali sve što nam je potrebno da uživamo i budemo srećni - rekao je košarkaški as svojevremeno jednoj u emisiji.

On je tom prilikom istakao da su se roditelji žrtvovali kako bi on i sestra imali perspektivniju budućnost.

- Tata je radio kao komercijalista dugo godina sa tečom u jednoj firmi, a mama je bila kasirka, trgovac. Oni su se odrekli jako dobrih poslova u nekim manjim sredinama i statusa u društvu ne znajući u šta se upuštaju kada su otišli u Beograd, ali to su učinili zbog nas, da bi meni i sestri izabrali bolji put i bolji početak, kako mi ne bi živeli njihove živote, već da imamo bolji početni položaj. Oni su pohađali školu u Kužinama. To je jako malo mesto na severu Crne Gore. Beograd su izabrali da bi sestra i ja imali bolje uslove što se tiče školovanja. Počeli smo da živimo u Železniku, Mirijevu i tako dalje.. - rekao je Bogdan i priznao da je sestra Bojana njegov najveći prijatelj.

- Uvek smo bili zajedno, išli smo u isti školu do srednje. Bila je dugo moje obezbeđenje i branila me od svih. Mnogo je jaka, imam neviđenog prijatelja i najbolju sestru. Ona živi sa mnom u Sakramentu gde studira - rekao je reprezentativac tada.

Autor: M.K.