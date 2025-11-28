Baki B3 progovorio o odnosima u porodici Đogani, pa se dotakao Anabele: Ne guram nos u tuđe probleme, a ona je...

Andrija Đogani, domaćoj javnosti poznatiji kao Baki B3 promenio je život nako izlaska iz rijalitija. Poznato je i da su braća Đogani njemu stričevi, pa se osvrnuo na odnos sa njima i njihovim porodicama.

Baki B3 ističe da je uspeo da prebrodi sve teške trenutke, te da mu je sada fokus porodica.

- Pa jeste, gust mi je raspored. Kad sam izašao iz rijalitija trebalo mi je vremena da se adaptiram na slobodu koja nema cenu, na ovaj normalni život. Sve sam radim, sve radim na društvenim mrežama. Kako su krenuli koncerti, nastupi, dodatno moram da budem i sa klincima, imaju šest i osam godina i supruga, to je raspad sistema. Borba sa njima. Sve je ludilo, ali ne žalim se, aktivan sam, živnuo sam - rekao je on, dodajući:

- Prija mi sve što se dešava oko mene, a dešavaju mi se mnogo dobre stvari. Nema čoveka da nema neki problem, ja ne znam kako sam uspeo da se izborim sa time, mentalno sam jak. Uspeo sam da me ne dotiče ništa, da nekako tu barikadu. Ne prihvatam sve k srcu, to je moja pobeda. Lepo mi je, svi poslovi, deca, privatni život. Živ čovek može sve, nije mi ništa teško.

Baki je istakao da se nikada u porodične odnose Đoganijevih nije mešao, te da neretko nastupa sa Anabelom Atijas, bivšom suprugom njegovog strica Gagija Đoganija. Baki B3 je delio samo komplimente Atijasovoj.

- Nikada nisam bio prepreka, niti da guram nos u nečiji život ili problem. Jeste da smo mi familija i družimo se, život nas je odveo na neku drugu stranu, nemamo mnogo vremena ni da se vidimo i čujemo. Dobro, ja sa njom nikad nisam imao problem, dobra je, fantastična, lepo radi svoj posao. Uklopili smo se, ona je pevala pesme “Fanki džija”, one njihove stare pesme iz 90-ih, peva narodnjake, scenski dobro izgleda, brine o sebi, dobro izgleda za svoje godine, radio sam da njom, komunikativna je. Radili smo na Malti i opet ćemo u Čačku biti zajedno. Lepo je sarađivati sa njom - rekao je Baki, osvrnuvši se na nastupe u inostranstvu:

- Dobra pesma, otvara gvozdena vrata, možda sad zvučim prepotentno, sad ja nešto glumatam, ono što je dobro i kvalitetno to ostaje. Na Malti ima dosta naših ljudi. Dobra pesma, nađe svoj put.

Autor: M.K.