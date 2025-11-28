OZBILJNO ĆU SE TIME BAVITI: Darko Lazić progovorio o novom biznisu, evo od čega će pevač dodatno zarađivati

Pevač Darko Lazić često ističe da je veliki gurman, a sada je odlučio je da se oproba kao kuvar. Kako je objasnio, recepte će deliti sa pratiocima na društvenim mrežama, a planira da se tome ozbiljno posveti.

Darko je rekao da mu je ta ideja došlo još tokom korone, kada je recepte delio sa pratiocima. Od Jutjuba može da se zarađuje veliki novac, a folker planira da se ozbiljno posveti tom poslu.

- Tokom korone stalno sam kuvao i tada sam počeo da kačim recepte na Jutjub. Ljudi su bili oduševljeni, i gde god su me sretali, govorili su mi da su od mene pokupili mnogo ideja za spremanje ukusnih jela. Bez obzira na to što sam privukao veliku pažnju i što su moji recepti odjeknuli, prestao sam da snimam. Imao sam mnogo obaveza, ali sada sam odlučio da se vratim kuvanju - rekao je Darko, pa nastavio:

- Svaki recept ću kačiti na Jutjub, ozbiljno ću se baviti time i verujem da će publika biti ushićena. Stalno kuvam prijateljima i svi su oduševljeni mojim talentom, kažu da odlično znam da uklopim ukuse i namirnice.

"U slobodno vreme gledam serije"

Darko je rekao i kako najčešće provodi vreme kada ne radi.

- Supruga me je navukla na jednu krimi-seriju, koju ne prestajem da gledam! Ranije nisam voleo serije, ali me je ova zainteresovala. Radnja je u vezi sa policijom i iz nje učim kako ne treba postupati (smeh). Slobodno vreme provodim kod kuće i uživam u prazničnoj atmosferi. Već smo okitili jelku i najdraže mi je da uključim lampice, pustim seriju na "Netfliksu", obujem papučice s irvasima, ušuškam se u ćebence i uživam!

Autor: M.K.