NIKO OD KOLEGA MI VEČERAS NIJE POŽELEO SREĆU! Toni Cetinski pred koncert u Beogradu progovorio o dugogodišnjoj karijeri i Tompsonu: To je vraćanje u prošlost (FOTO)

Pevač Toni Cetinski će održati tri koncerta u Sava Centru u Beogradu 28, 29. i 30. novembra 2025. godine, a večeras je prvi po redu. Toni je pred sam početak bio vidno raspoložen.

Naime, Cetinski se večeras pojavio u crveno-crvenom odelu nasmejan, pa odmah progovorio o svom stajlingu:

"Stajling je prikladan prostoru i publici, ne volim da budem mnogo upicanjen. Nemam rituale pred koncerte, imam samo molitvu, kao i ceo bend. Ja sam optimista. Odlučio sam da mi se turneja zove "Samo ljubav" i tako će ostati dok ne zavlada ljubav" - rekao je Toni, pa se osvrnuo na Tompsona:

"To je vraćanje u prošlost. Klinci koji su rođeni posle rata, nisu klinici više, imaju po 30 godina, nepotrebno je vraćati se u prošlost. Ima tu dosta politike, kod mene je samo ljubav i tako će biti dok moj optimizan nesplasne" - rekao je pevač, pa otkrio da će njegova supruga večeras biti u publici:

"Supruga će biti tu, ne znam baš da li će biti u prvom redu. Ima jako puno ljudi koji dolaze iz svih krajeva sveta i to me jako raduje" - otkrio je Toni, pa progovorio o druženju i duetskoj pesmi sa Tošetom Proeskim:

"Niko od kolega mi večeras nije poželeo sreću"

"To su emocije koje je teško objasniti rečima, mogu samo da pevam o njoj. Kada bih se prisećao Tošeta sve bi se pretvorilo u jednu tužnu priču, a večeras moramo da slavimo ljubav. Niko od kolega mi večeras nije poželeo sreću, valjda smatraju da imam dovoljno sreće" - rekao je Toni, a o čemu je još pričao pogledajte u videu, koji se nalazi u okviru teksta.

"Nisu to kompleksi"

Nakon što je presadio kosu, Toni je na mrežama javno pričao o ovom zahvatu.

- Već dugo sam imao želju da odem na transplantaciju kose i srećan sam što zbog toga nisam morao da otputujem izvan granica Hrvatske jer je doktorka i stručnjak za kosu u tom području uverljivo najbolja. Ona je deo organizacije svetskih stručnjaka i jako se radujem rezultatima - napisao je Toni.

Autor: M.K.