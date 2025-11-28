ANA I VLADE DIVAC UGOSTILI SINA I SNAJKU SA FILIPINA U DOMU U LOS ANĐELESU: Svi sede za porodičnim stolom, ćerka Petra uslikala emotivan trenutak (FOTO)

Porodica Divac ponovo je na okupu u svom domu u Los Anđelesu u Americi, a lepe porodične trenutke podelila je Ana Divac na svom profilu na Instagramu, dok ih je ćerka Petra sve slikala.

Porodica Divac ponovo je na okupu u svom domu u Los Anđelesu u Americi, a lepe porodične trenutke podelila je Ana Divac na svom profilu na Instagramu, dok ih je ćerka Petra sve slikala.

Na fotografijama koje su objavljene, vidi se kako su Ana i Vlade Divac u svom luksuznom domu ugostili sina Luku i snajku, koja je poreklom sa Filipina i zove se Berit Bontems.

- Zahvalna sam svojoj porodici. Zahvalna sam svim dobrim ljudima koji donose svetlost svetu - napisala je Ana Divac.

Svi zajedno sedeli su za velikim, elegantno postavljenim stolom, okruženi toplom porodičnom atmosferom i osmesima koji govore više od reči.Petra je zabeležila momenat porodične harmonije, a objava je brzo privukla pažnju mnogih koji prate porodicu Divac i raduju se svakom njihovom zajedničkom okupljanju.

Snajka poreklom sa Filipina

Njegova izabranica Berit je poreklom sa Fiipina, kako je pisao "Hello" i zove se Berit Bontems

Podsetimo, Luka, stariji sin slavnog košarkaša ne voli da se eksponira. No, u eri društvenih mreža sve se može lako saznati. Luka ima oko 34 godine, naklonjen je umetnosti i studirao je režiju na kalifornijskom univerzitetu Čepmen. Osim toga, srećno je zaljubljen.

Autor: M.K.