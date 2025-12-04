JOVANA JEREMIĆ SPUSTILA HELANKE I POKAZALA TRBUŠNJAKE: Nema grama sala, a mnogi se pitaju kako joj to uspeva (FOTO)

Voditeljka Jovana Jeremić posvetila se treninzima i zdravom životu, a sada je pokazala rezultate.

Ona je oduševila fotografijom iz teretane, a kako možemo videti, ona i nakon porođaja ima ravan stomak bez grama sala.

Jovana je pozirala u ljubičastim leopard helankama i topiću istog dezena. Helanke je spustila kako bi njen ravan stomak i trbušnjaci došli u prvi plan.

- Bravo, legendo moja. Ništa nije dovoljno dobro ako nije najbolje - napisala je ona u opisu.

"Sa Draganom sam napravila grešku"

Jovana je nedavno govorila o emotivnom životu i osvrnula se na raskid sa Draganom Stankovićem.

- Želim da moj budući partner bude ime i prezime, da ga ne pravim ja. Posle razlaza sa Draganom Stanković sam shvatila tu jednu moju grešku. Ne čekam treći sastanak, na prvom ti kažem brak i deca. Jesi li ti spreman da imaš brak i decu? Jesi ili nisi? Nisi? Sledeći! Želim porodicu, ne želim svoju mladost da proćerdam kao što to rade mnogi u ovom javnom svetu misleći da ima vremena. Nema vremena - rekla je Jovana Jeremić.

Autor: Pink.rs