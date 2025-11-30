AKTUELNO

EKSKLUZIVNO! Mirka Vasiljević UŽIVO DANAS u Premijera - Vikend specijalu! (VIDEO)

Ovo se ne propušta!

Popularna glumica Mirka Vasiljević ove nedelje uživo u emisiji ''Premijera - Vikend specijal'' govoriće o svim aktuelnim temama kada su njen život i karijera u pitanju.

Naime, Mirka će posebno govoriti i o svojoj ulozi u novoj seriji ''Nasledstvo'' koja počinje s emitovanjem na TV Pink od 1. decembra.

Foto: TV Pink Printscreen

Pored toga, gledaoci TV Pink ove nedelje u omiljenoj emisiji o poznatima pratiće i brojne sveže i zanimljive priče iz života naših estradnjaka.

U emisiju ''Premijera - Vikend specijal'' uživo će iz studija govoriti i pevačica Nada Topčagić.

Foto: TV Pink Printscreen

U uživo uključenjima imaćete priliku da vidite i Tanju Savić, Minu Kostić, Tonija Cetinskog, Snežanu Babić Sneki i mnoge druge naše poznate ličnosti.

Foto: TV Pink Printscreen

Foto: TV Pink Printscreen

U nastavku pogledajte detaljnije:

Video: RTV Pink

