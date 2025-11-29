EKSKLUZIVNO! Mirka Vasiljević UŽIVO ove nedelje u Premijera - Vikend specijalu! (VIDEO)

Ovo se ne propušta!
Voditeljka Bojana Lazić ove nedelje uživo u emisiji ''Premijera - Vikend specijal'' ugostiće popularnu glumicu Mirku Vasiljević.
Mirka će otvoreno govoriti o svim aktuelnim temama kada su njen život i karijera u pitanju. Naime, Mirka će posebno govoriti i o svojoj ulozi u novoj seriji ''Nasledstvo'' koja počinje s emitovanjem na TV Pink od 1. decembra.
Pored toga, gledaoci TV Pink ove nedelje u omiljenoj emisiji o poznatima pratiće i brojne sveže i zanimljive priče iz života naših estradnjaka.
U emisiju ''Premijera - Vikend specijal'' uživo će iz studija govoriti i pevačica Nada Topčagić.
U uživo uključenjima imaćete priliku da vidite i Tanju Savić, Minu Kostić i mnoge druge naše poznate ličnosti.
U nastavku pogledajte detaljnije:
