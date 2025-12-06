VLASNIK NELEGALNIH NEKRETNINA ŠIROM ZEMLJE I FIRME U STEČAJU! Tompsona tužile komšije: Objavljeno šta sve poseduje i koliki su mu prihodi

Hrvatski mediji bavili su se njegovom nelegalnom imovinom kao i zgradom kojom ugrožava okolinu!

Marko Perković Tompson na svojoj zemlji u rodnim Čavoglavama ima dve nezakonito izgrađene zgrade. Parcela na kojoj se nalaze sporni objekti velika je 789 kvadrata. Kako prenosi "Index.hr", hrvatski ekstremista u vlasništvu ima i okolno zemljište, a sve zajedno prelazi više od 8.000 kvadrata.

Nekretnine na kojima su nelegalni objekti i susedne parcele nisu jedine u rodnim Čavoglavama. On je vlasnik i parcele u Čavoglavama, površine 1.780 kvadrata, koja je u njegovom vlasništvu od 2020. godine. Kada se i to zbroji, ispada da Perković u svom rodnom mestu ima oko 10 hiljada kvadrata nekretnina.Njegove nekretnine, naravno, ne svode se samo na Čavoglave. Hrvatski mediji se već neko vreme bave izveštavanjem o njegovoj kući koja je opasna po okolinu.

Kako je navedeno, on je na krovu napravio bazen koji ima 50 tona vode, a u slučaju zemljotresa to izaziva opasnost po komšije iz susedne zgrade. Kako dalje objašnjavanju, travnjak sprečava odvod vode, a i dva zidna kamina u njegovoj kući su opasnost od požara. Uprkos tome, njegova kuća je legalizovana.

Nakon što je USKOK odbacio prijave Tompsonovih komšija zbog uzurpacije zajedničkog krova, suvlasnici su sami nastavili da ga gone po privatnoj tužbi.Tri nekretnine u splitskom naseljuTo nije jedina nekretnina koju Perković poseduje u naselju Žnjan. Prema zemljišnim knjigama, on ima i prostor od 88 kvadrata s više parking mesta u Žnjanskoj ulici, povezan s poslovnim prostorom u prizemlju. Na toj je lokaciji, u poslovnom prostoru, ranije bio njegov kafić, a danas se nalazi drugi kafe bar koji se ne vodi na Tompsona.

Druga njegova splitska nekretnina nalazi se u blizini, u Makarskoj ulici, a reč je o stanu od 83 kvadrata s dodatnim ulaznim prostorom od 76 kvadrata. Na suprugu mu glasi i stan u Šibeniku, površine 68 kvadrata, smešten u Ulici bana Josipa Jelačića.

Istraga zbog nekretnine u Zagrebu

Perković je godinama živeo na zagrebačkom Vrhovcu, a nedavno je kupio novi stan u Zagrebu. Stan je kupljen u januaru 2024. godine, ima 88,79 kvadrata korisne površine i opterećen je kreditom u visini od 215 hiljada evra.Perković je u prošlosti bio vlasnik još nekoliko zagrebačkih nekretnina. Uz kuću na Vrhovcu, imao je i nekretninu u ulici Kameniti stol, a reč je o zgradi sa sedam stanova na elitnoj lokaciji, izgrađenoj 2009. godine.

DORH i Porezna uprava istraživali su tu zgradu zbog sumnji da je projekat finansiran novcem stečenim korumpiranim radnjama. Perković je 2009. godine kupio i veliki stan od 683 kvadrata u zagrebačkoj Radničkoj ulici, koji je tada platio oko 9,8 miliona kuna (1.300.000 evra). Taj stan prodao je 2018. godine. Što se tiče poslovnih aktivnosti, Marko i njegova supruga Sandra suvlasnici su firme koja se bavi produkcijom i organizacijom koncerata. U 2024. godini firma je imala jednog zaposlenog sa platom od 811 evra.Prošlu godinu završila je sa profitom od 384 hiljade evra i prihodom od 541 hiljada evra. U prethodnim godinama dobiti su bile znatno manje - 784 evra u 2023., 2.886 evra u 2022. te nešto više od 7.000 eura u 2021.

Ima firmu u likvidaciji

Ipak, organizaciju njegovog koncerta na Hipodromu u Zagrebu nije vodila ta firma već "Infinite show" osnovan u martu ove godine. Vlasnici su Krešimir Leko, Ivan Ivkošić, Zdravko Barišić te Mirko i Mate Gudelj, koji se u javnosti predstavljaju kao Tompsonovi menadžeri.Perković je suvlasnik i firme Uže, u kojoj ima 50 posto udela, a partner mu je Ante Padovan. Ta firma je godinama neaktivna. Još jedna njegova firma, "Slobodan prijevoz", nalazi se u likvidaciji.

