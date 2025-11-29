AKTUELNO

Otkriveno! Ovo je istina o odnosu Sandre Afrike i 20 godina mlađeg tiktokera: Jedno oglašavanje rešilo misteriju

Izvor: Pink.rs, Kurir.rs, Foto: Instagram.com, TV Pink Printscreen ||

Istina isplivala na videlo!

Sandra Afrika dosta vremena provodi sa jednim od popularnih tiktokera, pa su mnogi posumnjali da je reč o njenom novom dečku, kao i da je pevačica upecala piletinu.

Ona se nije oglašavala povodom ovih nagađanja, ali je i dalje nastavila da objavljuje videe s pomenutim muškarcem. Sada, je njegov drug takođe tiktoker se oglasio na mrežama i otkrio sve o odnosu pevačice i tiktokera.

Foto: Instagram.com

- Ja sam ga pitao da li je bar spavao sa njom, a on ne da nije spavao nego je nije ni u obraz poljubio. Rekao mi je brate, mi se gotivimo ona mi je samo drugarica. Momak je tu odmah bio frendzonovan - ispričao je jutjuber.

Inače, pevačica je nedavno podelila prepisku sa menadžerom, koji je na njeno druženje sa mlađim odgovorio da se fokusira na snimanje, a da posle traži momke.

@djunta93

Sedi u avion🚀@Sandra Afrika #fyp #foryoupage #balkan #viralvideos #savoretard

♬ original sound - 🗣

Počastila se skupom mašinom

Sandra Afrika je pre nekoliko meseci imala problem sa svojim "mercedesom" kada joj je stao nasred ulice, ali srećom u blizini pumpe. Na TikToku je podelila snimak na kojem je ispričala kako joj se auto ugasio jer je vozila do poslednje kapi benzina u rezervoaru. Ali to sigurno nije razlog što je pevačica poželela da promeni svog ljubimac.

Autor: Nikola Žugić

