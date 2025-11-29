Poznata Srpkinja se udala za 20 godina starijeg milionera i priznaje: U svemu je moćniji od mene, to mi prija

Nekadašnja članica grupe "Models", Ivana Berendika, danas je jedna od najbogatijih Srpkinja.

Ivana Berendika udata je za 20 godina starijeg moćnika i sa njim je dobila dvoje dece, a svojevremeno je govorila o njemu.

Svoje bogatstvo stekla je 2005. godine kada se udala za osnivača "Gugla", Tomasa Jermoluka.

Ivana danas sa porodicom živi u luksuznoj vili u Majamiju, a jednom prilikom je priznala da se zaljubila u Tomasa ne samo zbog njegove harizme, već i zbog njegove mudrosti i znanja koje je stekao tokom godina. Njegova slobodna duša i avanturistički duh su ono, kako je istakla, što ju je privuklo.

Ivana i Tomas 2016. godine su postali roditelji blizanaca. Ivana je otkrila da joj prija što je Tomas moćniji od nje. Tomas je otvoren, voli da proba nove stvari, što je jedan od razloga zašto su se njih dvoje spojili. Oboje su radoznali i žele da otkrivaju nove zemlje i kulture.

Ivana: "Tomas je otvoren i voli sve da proba"

- Nisam bila od onih devojčica koje su maštale o princu na belom konju. Čini mi se da sam uvek bila racionalnija od drugih, pa mi se dogodilo da dobijem ono o čemu nisam ni razmišljala. Tomas je u svemu na neki način nadmoćniji od mene, što mom balkanskom mentalitetu veoma prija. Imala sam nešto više sreće nego drugi. Pored mene je muškarac slobodnog duha, avanturista koji vapi za izazovima. Tomas obožava egzotična putovanja i ekstremne sportove. Otvoren je i voli sve da proba, a to nas je i spojilo. Oboje smo radoznali, želimo da otkrivamo nove zemlje i kulture. Upoznala sam ga kada sam imala dvadeset pet i već tada prošla sam mnogo više od svojih vršnjakinja. On je bio sve ono što mi je u tom trenutku trebalo. Upravo njegove godine, znanje, mudrost i harizma učinili su da se istinski zaljubim - otkrila je ona svojevremeno.

Pored toga što je supruga jednog od osnivača "Gugla", Ivana je i uspešna dizajnerka nakita. Njeni modeli su omiljeni među svetskim zvezdama poput Megan Markl, Kajli Džener, Rijane, Niki Minaž, Ališe Kiz, Mirande Ker i mnogih drugih.

Autor: Nikola Žugić