SUKOB MIŠLJENJA! Kaja Ostojić se našla na meti KRITIKA Zorane Pavić zbog stava o isticanju ženske se*sualnosti!

Izvor: Pink.rs, Foto: TV Pink Printscreen ||

U novom izdanju emisije ''Magazin In'', autorka i voditeljka Sanja Marinković je ugostila estradnu umetnicu Zoranu Pavić, voditeljku Ivanu Šopić, pevačicu Stojanku Bodirožu - Ćanu, mladu pevačicu Katarinu Ostojič i ministarku za rad zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja Milicu Đurđević Stamenkovski.

Ko osuđuje žene koje se pokazuju svoju se*sualnost u vidu oblačenja, a ko im se divi?

- Mislim da se ženama više dive muškarci. Druge žene će se naći isprovocirane time dok ona jedna otvoreo pokazuje svoju se*sualnost - rekla je Kaja.

- Nisam saglasna sa tim. Usiljenost nikada ne može da bude se*si. Sve što je nametnutno, nije zanimljivo, ni se*si. Muškarcima je to znak da ne moraju preterano da se trude oko jedne žene - dodala je Zorana.

- Muškarci koji govore da im se ne dopada kada vide ženu sa punijim ustima i velikim atributima, prvi bi bili sa tim ženama, kada se njihove partnerke sklone od njih - kazala je Kaja.

Autor: S.Z.

