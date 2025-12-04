AKTUELNO

ŽENA TREBA DA BUDE SADRŽAJNA: Ministarka Milica Đurđević Stamenkovski progovorila o adutima koji istinski krase lepši pol! Ovo svaka dama mora da zna!

Izvor: Pink.rs, Foto: TV Pink Printscreen ||

U novom izdanju emisije ''Magazin In'', autorka i voditeljka Sanja Marinković je ugostila estradnu umetnicu Zoranu Pavić, voditeljku Ivanu Šopić, pevačicu Stojanku Bodirožu - Ćanu, mladu pevačicu Katarinu Ostojić i ministarku za rad zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja Milicu Đurđević Stamenkovski.

Da li vam se čini da su muškarci zbog ženske se*sualnosti ponekad ugroženi, jer su žene spremne na sve?

- Imam veliki krug muških prijatelja oko sebe, moj posao je takav. Oni su u potrazi za ženama. Veoma često razgovaram sa njima, te sam došla do zaključka da ih na prvu loptu priviču izgled, ali na drugi, već traže neki bogatiji sadržaj, odnosno kompletnu ličnost, koja je stabilna i sadržajna. Što se žena tiče, ženama je najvažnije da se osećaju sigurno pored muškarca, a ne kako on izgleda. Upravo zato, mi smo sebi stvorile neki pritisak, koji nas je doveo do toga da se retko pored koga osećamo kao žene. Ne treba da dodajemo sebi epitete ''super žena'', već da malo spustimo loptu i budemo više ''žene'.

Autor: S.Z.

