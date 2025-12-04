AKTUELNO

Domaći

Nova objava Darka Lazića usijala mreže! Ovakvog ga nikada niste videli (FOTO)

Izvor: Pink.rs, Kurir.rs, Foto: Pink.rs/N. Žugić ||

Darko Lazić objavio je fotografiju sa dugom, kovrdžavom kosom!

Darko Lazić iznenadio je svoje pratioce na Instagramu kada je objavio fotografiju u izdanju u kojem ga do sada niko nije video.

Naime, on je sa suprugom Katarinom Kaćom Lazić bio na jednoj privatnoj proslavi gde su im se pridružili i njegova bivša supruga Ana Sević i njen muž Danijela Nedeljković.

Promena izgleda

Foto: Instagram.com

Atmosfera je bila sjajna, odlično su se provodili, a onda je na Instagru osvanula Darkova fotografija sa dugom kovrdžavom kosom. Ovaj prizor je mnoge iznenadio i šokirao, ali je brzo bilo jasno da je u pitanju perika, te da se pevač samo našalio. Kosu još nije pustio, ali, kako se ovakav njegov izgled nekima i dopao, dobio je preporuke da promeni imidž.

Lazić je bio izuzetno raspoložen, a u jednom momentu zapevao je zagrljen s bivšom ženom. Taj snimak je i objavio uz šaljiv komentar: Gotov sam" i pored Ane Sević tagovao i Kaću.

Autor: Nikola Žugić

#Darko Lazić

#Darko Lazić sa dugom kosom

#folker

#pevač

