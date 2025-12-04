Nova objava Darka Lazića usijala mreže! Ovakvog ga nikada niste videli (FOTO)

Darko Lazić objavio je fotografiju sa dugom, kovrdžavom kosom!

Darko Lazić iznenadio je svoje pratioce na Instagramu kada je objavio fotografiju u izdanju u kojem ga do sada niko nije video.

Naime, on je sa suprugom Katarinom Kaćom Lazić bio na jednoj privatnoj proslavi gde su im se pridružili i njegova bivša supruga Ana Sević i njen muž Danijela Nedeljković.

Promena izgleda

Atmosfera je bila sjajna, odlično su se provodili, a onda je na Instagru osvanula Darkova fotografija sa dugom kovrdžavom kosom. Ovaj prizor je mnoge iznenadio i šokirao, ali je brzo bilo jasno da je u pitanju perika, te da se pevač samo našalio. Kosu još nije pustio, ali, kako se ovakav njegov izgled nekima i dopao, dobio je preporuke da promeni imidž.

Lazić je bio izuzetno raspoložen, a u jednom momentu zapevao je zagrljen s bivšom ženom. Taj snimak je i objavio uz šaljiv komentar: Gotov sam" i pored Ane Sević tagovao i Kaću.

Autor: Nikola Žugić