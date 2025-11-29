Zaradiće i do 150.000 evra za samo TRI SATA: Ovo su vrtoglavi honorari pevača za Novu godinu, a ON će najviše profitirati

Većina pevača doček Nove godine provodi radno, a neki od najpopularnijih pevača u regionu uveliko su dogovorili svoje novogodišnje angažmane, a sada je otkriveno i ko će najviše da profitira.

Od Cece Ražnatović, preko Merlina i Čole, do Brene - iznosi koji će zaraditi za novogodišnje praznike su vrtoglavi.

U zavisnosti od pevača honorari se kreću od 25.000 evra, pa sve do neverovatnih 150.000 evra, koliko već godinama u najluđoj noći zarađuje Dino Merlin.

On će 2026. dočekati sa publikom na trgu u Dubrovniku, dok je prošle godine pevao u Budvi i prema pisanju domaćih medija i tada zaradio sličnu cifru.

Evo koliko koštaju karte za nastupe naših pevača

Inače, Sandra Afrika će nastupati u jednoj kafani u Beogradu, a cena karte za njen nastup je 50 evra. Ipak, postoji i uslov potrošnje, koji se kreće od 150 do čak 1.000 evra, u zavisnosti od mesta.

Ceca Ražnatović peva na Zlatiboru i cene se kreću od 80 do 300 evra.

Aleksandra Prijović, najpopularnija pevačica mlađe generacije nastupiće u jednoj ekskluzivnoj banket sali u okviru Sava centra, a cene ulaznica za doček kreću se od 140 do čak 350 evra.

Na Novom Beogradu će pevati Mile Kitić i Indira Radić. Pored svečane večere, sve goste očekuje i besplatno piće dobrodošlice, a cene ulaznica se kreću od 120 do 250 evra po osobi.

U istom lokalu će za reprizu dočeka pevati Aca Lukas. Cene su od 60 do 130 evra.

Autor: Nikola Žugić