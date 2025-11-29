Sloba Radanović zaglavljen na aerodromu! Pevač se hitno oglasio (FOTO)

Na aerodromima širom sveta nastle su ogromne gužve zbog masovnog otkazivanja letova, a na jednom u Švedskoj zaglavljen i pevač Sloba Radanović odakle se sada oglasio na svom Instagram profilu.

Sloba Radanović je spakovao kofere i rano jutros napustio Beograd, a na aerodromu u Geteburgu zaglavljen je već pet sati. On se uslikao i pokazao kako leži na aerodromu uz opis:

- Uskoro ulazim u peti sat čekanja na aerodromu - napisao je Sloba.

"Trudim se da manje radim"

Sloba Radanović nedavno je za "Blic" rekao da je kupio plac van Beograda.

- Ja sam već kupio plac van grada, pošto mi prija da sam u prirodi što više. Trudim se da idem ka tome da sutra u starosti malo manje radim. Nadam se naravno da ću raditi što duže, da mogu da se posvetim više ljudima koje volim. Zbog posle smo često mi pevači distancirani od porodice, prijatelja, ljudi i tako dalje - rekao je Sloba, a onda je nastavio:

Ne pamtim kada sam poslednji put negde izašao, ja sam na relaciji kuća, trening, ali sam ispratio ovo što su kolege radile sa koncertima. Bilo je mnogo lepih nastupa kolega, ali nisam stigao da odem. Nisam ja sujetan, neka svako od kolega napuni dvoranu, ja zaista nemam tu vrstu sujete.

Autor: Nikola Žugić