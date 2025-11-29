AKTUELNO

Domaći

Slavlje u domu Ognjena Amidžića! Voditelj čeka treće dete, a sada se obratio prvom sinu: Matija, ostalo ćeš sam!

Foto: Pink.rs/N. Žugić

Voditelj Ognjen Amidžić pre 12 godina, u prvom braku, dobio je sina Matiju, a danas se obratio svom nasledniku, s obzirom na to da mu je danas rođendan!

Ognjen Amidžić je na Instagramu podelio fotografiju sa sinom Matijom i uputio mu emotivnu čestitku:

- Matija, želim ti još 10 puta više sreće nego što si ti doneo meni. Mnogo, mnogo zdravlja i malo magije. Ostalo ćeš sam! Srećan ti rođendan - poručio je Amidžić.

Foto: Instagram.com

Ognjen čeka devojčicu sa Minom

Inače, Ognjen sa drugom suprugom Minom Naumović trenutno čeka drugo dete. Par je prošle godine dobio sina, kojem su dali ime Perun, a sada će njihova porodica postati bogatija za jednu devojčicu.

- Stiže nam devojčica koju smo mnogo želeli. Naročito tata Ognjen.Trenutno sam u osmom mesecu, ne merim se. Trudim se da se hranim zdravo i balansirano prvenstveno zbog bebe, ali isto tako i sebi dajem oduška kada za tim imam potrebe. Na primer sada sam pojela kroasan sa nutelom. Mislim da kilaža ne treba da bude prioritet. Na kilažu u trudnoći u velikoj meri utiče zadržavanje tečnosti, zato većina kilograma nestane pri samom porođaja. Zato ne treba kinjiti sebe. Meni je stomak prilično veliki, kako i treba da bude obzirom da sam u osmom mesecu - napisala je Mina nedavno.

Foto: Privatna arhiva

Autor: pink.rs

