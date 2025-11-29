AKTUELNO

Naš dobri Sale... Katarina Živković se oprostila od Aleksandra koji je poginuo sa Anom Radović: Bio je obezbeđenje njenom partneru (FOTO)

Katarina se nije oglašavala sve do danas, a na dan njegove sahrane objavila je njegovu sliku i oprostila se!

Katarina Živković oprostila se od Aleksandra Masalušića koji je poginuo u nedelju sa Anom Radović. Ubrzo nakon pogibije saznalo se da je dečko koji je upravljao vozilom koje je sletelo s puta, radio kao obezbeđenje pevačicinog muža Nebojše Stojkovića Stojketa.

Katarina se nije oglašavala sve do danas, a na dan njegove sahrane objavila je njegovu sliku i oprostila se rečima:

"Putuj sa anđelima, naš dobri Sale" - stoji kratko u objavi.

Kako se može videti slika je nastala u nekom kafiću, kada su verovatno Kaća i njen suprug bili na piću s Aleksandrom.

I Kija Kockar se oglasila na mrežama

Vest o tragediji potresla je sve, a na društvenim mrežama se sada oglasila Kija Kockar.

Naime, Kija je izrazila saučešće porodici nastradale Ane Radović, a kako ističe, Aleksandar M. je svesno stavio sebe i Anu u rizik.

- Pre samo jedanaest sati okačila sam apel u vezi sa potragom za, koliko mi je rečeno, studentkinjom pravnog fakulteta Anom Radović. Stiglo mi je nekoliko poruka da to objavim i čim sam se jutros probudila, naravno da sam to uradila. Upravo sam saznala šta se desilo i želim da izjavim saučešće njenoj porodici, prijateljima i kolegama - napisala je ona.

