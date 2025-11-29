AKTUELNO

I BARBARA BOBAK ZAROBLJENA NA AERODROMU! Pevačica već osam sati ne može sa jednog mesta: Ovo su detalji drame

Barbara Bobak zarobljena na aerodromu, pevačica ne zna šta ju je snašlo.

Barbara Bobak zarobljena je sa bendom i kolegom Slobom Radanovićem na aerodromu od 8:30 jutros! Kako se saznaje, ona je zajedno sa kolegama zadržana na pasoškoj kontroli, nakon čega su jedno po jedno počeli da ih uvode u prostoriju u kojoj su ih ispitivali.

- Nikome nije jasno o čemu se radi, jer ljudi imaju sve dozvole i apsolutno su papirološki čisti i ispravni. Barbara je odavno trebalo da bude na tonskoj probi, jer je koncert rasprodat i večeras je trebalo da pevaju pred više od 1.000 ljudi. Nisu još dobili nikakvo objašnjenje - kaže izvor.

- Odvedeni su u neku posebnu prostoriju gde čekaju da im neko objasni šta se dešava. Svi papiri su im uredni, sve ide regularno preko firme, ne zna se koje objašnjenje može biti za ovo mrcvarenje ceo dan - dodaje sagovornik.

Ni Barbara ne zna šta se dešava

Mediji su pozvali Barbaru, koja je rekla da će se javiti kada im bude objašnjeno o čemu se radi.

- Ne mogu ništa da kažem, jer ništa i ne znamo. Nadam se da ćemo uskoro dobiti racionalno objašnjenje - kratko je istakla.

