ĆERKA GOCE TRŽAN POKAZALA DEČKA! Uslikala ga u mračnoj sobi: Evo šta su radili (FOTO)

Izvor: Pink.rs, Foto: Instagram.com

Istetoviran i zgodan fudbaler osvojio je srce ćerke Goce Tržan.

Ćerka Goce Tržan nedavno je proslavila punoletstvo, a od tada je dosta aktivna na društvenim mrežama. Lena Marinković redovno počasti svoje pratioce nekim svojim slikama, a sada je objavila sliku svog partnera.

Foto: Instagram.com

 Oni su se nalazili u mračnoj sobi, a dok je ona sedela pored njega on je gledao fudbal na velikom TV ekranu. Ovo nije prvi put da je Lena pokazala svog partenra, međutim nikada nije otkrivala njegov lik, ali su je mediji uslikali s njim na koncertu njene majke.

Ona često deli slike i sa mesta koja posećuju u Beogradu, luksuznih restorana i kafića, a mnogi kažu da su savršen par.

Foto: Instagram.com

Autor: M.K.

#Goca Tržan

#Lena Marinković

#dečko

#ćerka

