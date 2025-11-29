OVO JE NAJVEĆI BLAM ANE NIKOLIĆ: Tražili joj da otpeva pesmu, a pevačica uradila nešto zbog čega su svi zanemeli

Najveći blam Ane Nikolić, nije prepoznala svoju pesmu.

Danas svi govore o tome kako je pevačica Ana Nikolić objavila je snimak iz vile kompozitora Gorana Ratkovića Raleta, a u prvom planu bile su njene gole grudi.

A svi su zaboravili njen najveći blam.

Najveći blam

Dogodi se da Ana zaboravi na neke pesme koje je davno snimila pa da tom prilikom doživi blam.

- Ja ne volim da forsiram samo svoje pesme, želim da publika ode kući zadovoljna pa volim da mešam i tuđe.. .U Hrvastskoj moram... U početku sam bila nespremna, ali oni traži neke moje pesme na koje sam i sama zaboravila, tako da sam se ja u jednom trenutku pitala "Ko peva to?" Totalno su me zbunili - rekla je Ana jednom prilikom.

Ona je nakon tog koncerta u Puli otputovala na Tajland, ali i prokomentarisala tadašnje aktuelno ispitivanje estrade u poreskoj upravi.

- Vidim da je medijima ta tema zanimljiva. Ja sam stava da svaka država treba biti uređena te i poreski sistem koji ne isključuje ni estradu, ali mislim da ne treba da bude toliko medijski ispraćeno . Ja svoj posao radim najbolje što umem, ali i država treba da radi svoj posao - rekla je Nikolićeva tih godina.

Autor: M.K.