OVO JE NAJVEĆI BLAM ANE NIKOLIĆ: Tražili joj da otpeva pesmu, a pevačica uradila nešto zbog čega su svi zanemeli

Najveći blam Ane Nikolić, nije prepoznala svoju pesmu.
Danas svi govore o tome kako je pevačica Ana Nikolić objavila je snimak iz vile kompozitora Gorana Ratkovića Raleta, a u prvom planu bile su njene gole grudi.
A svi su zaboravili njen najveći blam.
Najveći blam
Dogodi se da Ana zaboravi na neke pesme koje je davno snimila pa da tom prilikom doživi blam.
- Ja ne volim da forsiram samo svoje pesme, želim da publika ode kući zadovoljna pa volim da mešam i tuđe.. .U Hrvastskoj moram... U početku sam bila nespremna, ali oni traži neke moje pesme na koje sam i sama zaboravila, tako da sam se ja u jednom trenutku pitala "Ko peva to?" Totalno su me zbunili - rekla je Ana jednom prilikom.
Ona je nakon tog koncerta u Puli otputovala na Tajland, ali i prokomentarisala tadašnje aktuelno ispitivanje estrade u poreskoj upravi.
- Vidim da je medijima ta tema zanimljiva. Ja sam stava da svaka država treba biti uređena te i poreski sistem koji ne isključuje ni estradu, ali mislim da ne treba da bude toliko medijski ispraćeno . Ja svoj posao radim najbolje što umem, ali i država treba da radi svoj posao - rekla je Nikolićeva tih godina.
Autor: M.K.