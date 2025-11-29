BORKO RADIVOJEVIĆ PROSLAVIO PRVI ROĐENDAN UNUKU! Snimak sa slavlja dirnuo mnoge: Porodica je moje najveće bogatstvo (FOTO)

Borko Radivojević, jedan od najcenjenijih muzičara na domaćoj sceni, podelio je sa svojim pratiocima emotivan trenutak iz privatnog života proslavu prvog rođendana unuka Jakova.

Snimak koji je objavio na Instagramu dirnuo je mnoge, a u komentarima su se nizale čestitke i poruke podrške.

Slavlje je, kako se vidi na objavi, proteklo u veseloj i porodičnoj atmosferi u jednom restoranu u Petrovcu na Mlavi. Radivojevići su tim povodom organizovali porodično okupljanje, uz osmeh, tortu i balone, a najemotivniji trenutak bio je kada je ponosni deda podigao svog unuka i nazdravio njegovom prvom rođendanu. U društvu najbližih, Borko je sa osmehom i velikim ponosom obeležio ovaj važan dan, još jednom pokazavši koliko mu znače porodični trenuci i zajedništvo.

"Porodica je moje najveće bogatstvo"

„Ništa na svetu ne može da zameni ovakav osećaj. Muzika je moj život, ali porodica je moje najveće bogatstvo. Kada vidite dete koje se smeje i trči po kući, zaboravite na sve obaveze, koncerte, snimanja... Ovaj dan ću pamtiti zauvek“, rekao je Radivojević za domaće medije.

Na snimku koji je podelio vidi se i koliko je harmonikaš posvećen ulozi dede dok se u pozadini čuje dečji smeh, Borko drži unuka u naručju i s osmehom mu čestita prvi rođendan. Objavu su mnogi njegovi fanovi ocenili kao „najlepšu koju je ikada postavio“.

"Sve što radim, radim za njih, za porodicu"

U moru profesionalnih obaveza i muzičkih projekata, Radivojević ne krije da su mu upravo ovakvi trenuci najveća inspiracija. „Sve što radim, radim za njih, za porodicu. Publika me zna po harmonici i emociji u muzici, ali prava emocija je upravo u ovakvim danima“, dodaje muzičar.

Njegova objava za kratko vreme prikupila je preko 250.000 pregleda, na hiljade lajkova i komentara, a među njima su i kolege iz sveta muzike koje su mu uputile tople reči i čestitke.

Autor: M.K.