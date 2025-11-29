AKTUELNO

Domaći

BORKO RADIVOJEVIĆ PROSLAVIO PRVI ROĐENDAN UNUKU! Snimak sa slavlja dirnuo mnoge: Porodica je moje najveće bogatstvo (FOTO)

Izvor: Pink.rs, Foto: TV Pink Printscreen ||

Borko Radivojević, jedan od najcenjenijih muzičara na domaćoj sceni, podelio je sa svojim pratiocima emotivan trenutak iz privatnog života proslavu prvog rođendana unuka Jakova.

Snimak koji je objavio na Instagramu dirnuo je mnoge, a u komentarima su se nizale čestitke i poruke podrške.

Slavlje je, kako se vidi na objavi, proteklo u veseloj i porodičnoj atmosferi u jednom restoranu u Petrovcu na Mlavi. Radivojevići su tim povodom organizovali porodično okupljanje, uz osmeh, tortu i balone, a najemotivniji trenutak bio je kada je ponosni deda podigao svog unuka i nazdravio njegovom prvom rođendanu. U društvu najbližih, Borko je sa osmehom i velikim ponosom obeležio ovaj važan dan, još jednom pokazavši koliko mu znače porodični trenuci i zajedništvo.

Foto: Instagram.com

"Porodica je moje najveće bogatstvo"

„Ništa na svetu ne može da zameni ovakav osećaj. Muzika je moj život, ali porodica je moje najveće bogatstvo. Kada vidite dete koje se smeje i trči po kući, zaboravite na sve obaveze, koncerte, snimanja... Ovaj dan ću pamtiti zauvek“, rekao je Radivojević za domaće medije.

Na snimku koji je podelio vidi se i koliko je harmonikaš posvećen ulozi dede dok se u pozadini čuje dečji smeh, Borko drži unuka u naručju i s osmehom mu čestita prvi rođendan. Objavu su mnogi njegovi fanovi ocenili kao „najlepšu koju je ikada postavio“.

Foto: Instagram.com

"Sve što radim, radim za njih, za porodicu"

U moru profesionalnih obaveza i muzičkih projekata, Radivojević ne krije da su mu upravo ovakvi trenuci najveća inspiracija. „Sve što radim, radim za njih, za porodicu. Publika me zna po harmonici i emociji u muzici, ali prava emocija je upravo u ovakvim danima“, dodaje muzičar.

Njegova objava za kratko vreme prikupila je preko 250.000 pregleda, na hiljade lajkova i komentara, a među njima su i kolege iz sveta muzike koje su mu uputile tople reči i čestitke.

Autor: M.K.

#Borko Radivojević

#Porodica

#Rođendan

#Unuk

#slavlje

#snimak

POVEZANE VESTI

Domaći

ŠOK! Borko Radivojević na svadbi Uroša Živkovića uzeo 60.000 € bakšiša: Zbog ove lepotice samo su padali evri (FOTO)

Domaći

Isplivao snimak sa rođendana ćerke Srećka Krečara: Borko Radivojević napravio haos sa harmonikom, kitili ga evrima kao nikada do sada (VIDEO)

Domaći

Bilo je perioda kad je bilo sramota svirati harmoniku... Borko Radivojević progovorio o bogatoj, muzičkoj karijeri, pa otkrio TAJNU uspeha kakvu retko

Domaći

Borko Radivojević puca od ponosa! Okupio porodicu u Crnoj Gori, pa se pohvalio pravim vrednostima: Supruga i deca poziraju pored mora (FOTO)

Extra

Borko Radivojević sa orkestrom raspisao konkurs za nove članove, evo kako možete postati deo tima: Tražimo muški i ženski vokal! (VIDEO)

Domaći

Hitno oglašavanje Slobe Radanovića: Doživeo neprijatnost u Crnoj gori, evo o čemu je reč (FOTO)