MOJA DEVOJKA NEĆE BITI U PRVOM REDU, IAKO JE MESTO SAČUVANO ZA NJU! Bane Mojićević progovorio o novoj izabranici i bivšoj ženi koja je došla na njegov koncert (FOTO+VIDEO)

Pevač Bane Mojićević večeras će u Beogradu održati koncert.

Bane je pred sam početak dao intervju i prokomentarisao bivšu ženu koja se večeras pojavila na njegovom koncertu sa decom, ali i novu devojku.

- Lepo, baš jedan divan povod da se družimo i uživamo u lepim pesmama koje sam do sada snimao. Nisam imao tremu, nemam je ni sad, prosto za neverovati, nemam nikakvo opterećenje. Spreman sam, nema šta" - rekao je Bane odmah na početku, pa se osvrnuo na roditelje, koji su se večeras pojavili na koncertu:

- Ljubi ga majka, jeste majka je potpisala ugovor, jer nisam bio punoletan tada, imao sam 17,5 godina. Neko je morao da potpiše, tata se odmah sklonio - ispričao je Bane, pa progovorio o bivšoj ženi, koja je večeras sa njihovom decom došla na koncert:

Bane o bivšoj ženi i novoj devojci

- Ako ste je videli sa decom u prvom redu, to dovoljno govori. Na moju veliku radost i zadoljstvo mi smo u savršenim i prijateljskim odnosima. Nova devojka neće biti u prvom redu, iako je mesto bilo sačuvano za nju, ali ona je htela da se odalji kako bi bilo prijatnije i meni i njoj" - objasnio je Bane.

"Ovo je pravi trenutak za moj prvi solistički koncert"

- Moja najveća, lična, moralna i ljudska pobeda je što sam ostao dostojanstven 20 godina i bez skandala. Ovo je pravi trenutak za moj prvi solistički koncert. Pevaću kao nikada do sada. Večeras će sve biti spontano, ne volim da pratim neku formu, nikad to ne ispadne kako je zamišljeno. Možda bude nekih imitacija. Niko meni nije zamerio što sam bio gost kod Tanje Savić na koncertu. Ona će večeras doći, a da li će pevati zavisi od njenog raspoloženja. Verujem da bi Saša Popović bio ponosan da može da nas vidi, od njega i od Žike sam mnogo toga naučio, najviše su me usmerili" - dodao je Bane.

Da biste videli ovaj video molimo vas omogucite JavaScript, ili još bolje predjite na novi pretraživač kojipodržava HTML5 video

Autor: M.K.