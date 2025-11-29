BIVŠA ŽENA BANETA MOJIĆEVIĆA sa decom došla na njegov koncert, a tu su i pevačevi roditelji: Sad je jasno u kakvim je ona odnosima sa bivšim svekrom i svekrvom (FOTO+VIDEO)

Bivša supruga pevača Baneta Mojićevića pojavila se večeras sa decom na njegovom koncertu u Beogradu prvi put nakon razvoda i privukla je veliku pažnju publike.

Milica je za ovu priliku ponela elegantnu kombinaciju - dugačku suknju koja je pratila liniju tela, visoke štikle, klasičan sako i upečatljivu, atraktivnu kovrdžavu kosu.

Dolazak Milice nije prošao nezapaženo, a mnogi su komentarisali da izgleda bolje nego ikad. Prisustvom na koncertu pokazala je da su odnosi između nje i Baneta ostali korektni i nakon razvoda. S obzirom na to da je Milica nasmejana pozirala i sa Banetovim roditeljima, bivšim svekrom i svekrvom, i više je nego jasno da je i sa njima ostala u dobrim odnosima.

"Da sam znao ranije bih se razveo, bukvalno sam procvetao"

Podsetimo, Bane Mojićević dugo je izbegavao da priča o razvodu, a onda je početkom 2021. godine otvorio dušu.

- Da sam znao da će mi biti ovako, ranije bih se razveo. Bukvalno sam procvetao. I ne samo ja, rekao bih i da je Milici svanulo. Oboje smo sada srećniji i zadovoljniji, a naš odnos je iskreniji i zdraviji - rekao je Bane i dodao:

- Jednostavno smo se udaljili. Svako je živeo za sebe... Pre godinu i po dana smo se razdvojili i živeli odvojeno, a nedavno smo i taj papir potpisali i zvanično se razveli. Već dugo nismo par. Dao sam i sebi i njoj vremena da prebolimo, da odbolujemo to što nismo uspeli, a u isto vreme i šansu da se nešto promeni. Međutim, za to vreme smo još više shvatili da nam je oboma tako bolje i definitivno se dogovorili da se i papirološki raziđemo - rekao je Bane za medije.

Autor: M.K.