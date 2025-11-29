Ne možemo da se vratimo u Srbiju, dobili smo zabranu: Drama Slobe Radanovića, više od 12 sati zarobljen na aerodromu u Švedskoj

Pevač Sloba Radanović oglasio se na svom profilu na Instagramu i otkrio da je od pola 9 ujutru zaglavljen na aerodromu. Osim toga pevač je večeras morao i da otkaže nastup u Švedskoj.

Naime, Sloba Radanović rekao je sledeće:

- Društvo, definitivno ništa od nastupa u Getebergu večeras, ostajemo na aerodromu, ne možemo da izađemo sa aerodroma uopšte. Dobili smo zabranu izlaska ne možemo bukvalno da mrdnemo odavde, ovde su nas smestili, ovde spavamo. Ne možemo ni da se vratimo u Srbiju letom koji nam je bio zakazan sutra u Malmeu, nego moramo da se vratimo u Srbiju iz neke zemlje koja nije u Šengenu, sutra ćemo da vidimo kako uopšte možemo da se vratimo u Srbiju i da li možemo, a večeras spavamo ovde. Nije do nas ništa, mi smo sve ispoštovali, sve papire smo imali i celu dokumentaciju, jednostavno organizator nije na nekom spisku u nekom migracionom zavodu, nemam pojma i zbog toga ne možemo da uđemo u Švedsku, tako da eto da znate - rekao je Sloba.

Da biste videli ovaj video molimo vas omogucite JavaScript, ili još bolje predjite na novi pretraživač kojipodržava HTML5 video

Autor: D. T.