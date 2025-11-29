AKTUELNO

VOLIM PEVAČE, NE UBICE! Karleuša žestoko uzvratila Toniju Cetinskom na prozivke: Pobesneo na pitanje o njoj, ona ga urnisala!

Jelena Karleuša nedavno je ispričala anegdotu sa jednog davnog događaja, tvrdeći da joj je Toni Cetinski, dok je večerala, dobacivao zvuke „ks, ks“ kako bi joj privukao pažnju, a zatim joj navodno predložio da odu do apartmana.

Pevačica je rekla da ga je tada „kulturno odbila“.

Njena izjava izazvala je veliku medijsku pažnju, pa se sada oglasio i Toni Cetinski. Za Kurir je kratko poručio da je celo njeno prepričavanje „loš pokušaj“, dodajući da nema potrebu da to komentariše. Na pitanje o eventualnoj saradnji sa Karleušom, rekao je da mu duet s njom nikada ne bi bio opcija, navodeći da bi pre snimio pesmu sa Jakovom Jožinovićem.

– Možda sam ovako naglo odbio Karleušu, jer ja volim sarađivati sa pevačima, volim pevače – naveo je Cetinski.

Nakon njegovog odgovora, Karleuša se oglasila na svom Fejsbuk profilu i oštro mu uzvratila, poručivši da je on, kako tvrdi, taj koji je „odbijen“, te dodala provokativan komentar na njegov račun.

– Karleuša je odbila tebe pa si malo ljut, a i ona voli samo sa pevačima, ne sa ubicama.

Ova razmena poruka izazvala je novu raspravu na društvenim mrežama, a sukob dvoje pevača ponovo je postao glavna tema u regionalnim tabloidima. Ako želiš, mogu napisati i neutralniju ili oštriju verziju teksta, u zavisnosti od stila koji želiš.

