KOLEGIJALNOST I PRIJATELJSTVO OD POČETKA: Tanja Savić specijalna gošća na koncertu Baneta Mojićevića (VIDEO)

Folk zvezda Tanja Savić dokazala je večeras na koncertu svog kolege Baneta Mojićevića šta znači kolegijalnost i pravo prijateljstvo.

Naime, kada je dobila poziv od kolege da se pojavi kao gost na koncertu, Tanja rekla je da ne može da dođe, a to je učinila kako bi iznenadila kolegu. Muzička zvezda je u tajnosti sa Banetovim saradnicima priredila iznenađenje, a pevač o tome nije znao ništa.

Kasnije je stigla na koncert kako je Bane ne bi video, a otkazala je sve obaveze kako bi se večeras pojavila kod kolege i prijatelja. Tanja je rešila da iznenadi Baneta i da se pojavi na koncertu, a kada je Bane video Tanju savladale su ga emocije.

-⁠ ⁠Ovo je moja drugarica, saborac od naših samih početak - rekao je Bane pred prisutnom publikom u dvorani.

Bane je koleginicu i prijateljicu izveo na binu, a Tanja je pozdravila publiku i odmah odgovorila Banetu:

- Ti znaš koliko ja tebe volim, jer smo zajedno počeli, ovo je nešto najmanje što sam mogla da učinim za tebe, jer smo zajedno krenuli u naše estradne karijere.

Ona je bez probe sa bendom otpevala “Zlatnik” i dovela je atmosferu do usijanja.

Tanja je i ovim gestom još jednom dokazala koliko poštuje kolege i uzvatila je Banetu gostovanje, on je naime bio jedan od njenih gostiju na njenom prvom solističkom koncertu u Areni u Beogradu.

Autor: pink.rs