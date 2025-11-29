AKTUELNO

Domaći

Slobu Radanovića sutra iz Švedske deportuju za Srbiju: Ne daju mu da jede i pije, a evo šta ga tek čeka

Izvor: pink.rs/blic.rs, Foto: E-Stock/Rajko Ristić ||

Pevač Sloba Radanović jutros od pola devet zaglavljen je na aerodromu, te sinoć nije mogao da održi svoj zakazani nastup u Švedskoj.

Njegova supruga Jelena Radanović pojavila se na koncertu Baneta Mojićevića, a za medije otkrila je detalje drame na aerodromu, te navela da će njenog supruga deportovati sutra za Srbiju.

Foto: E-Stock/Rajko Ristić

- Sloba je nervozan jako. Neće ići u Švedsku. Mislim da će ih deportovati sutra za Srbiju. Ne znam šta se desilo. Oni imaju razne dozvole, povratne karte. Rekli su im da im neće lupiti zabrane za Evropsku uniju, jer je sve u redu, al i da ih neće pustiti u zemlju, jer ipak nešto nije u redu, verovatno organizacija.

Foto: TV Pink Printscreen

- Na aerodormu provodi vreme slično kao kod kuće, leži. Imali smo video poziv. Ništa im nisu dali da jedu i piju, kuka zbog toga. Sad su ih odveli, do nekog aparata da sami kupe čips koji ima 26 grama - rekla je ona za Blic.

Autor: D. T.

#Aerodrom

#Jelena Radanović

#Sloba Radanović

POVEZANE VESTI

Domaći

Ne možemo da se vratimo u Srbiju, dobili smo zabranu: Drama Slobe Radanovića, više od 12 sati zarobljen na aerodromu u Švedskoj

Domaći

Sloba Radanović zaglavljen na aerodromu! Pevač se hitno oglasio (FOTO)

Domaći

Za mesec dana smršao 13 kilograma: Uz pomoć ove dijete Sloba Radanović sredio liniju, evo šta jede u toku dana

Domaći

ŠOK PODATAK! Evo koliko je supruga Slobe Radanovića starija od njega, ovo je sve iznenadilo!

Domaći

NEKAD JE PEVAO ZA 50 EVRA, A SAD NAPRAVIO KUĆU OD POLA MILIONA: Komšije Slobe Radanovića otkrile koliko ga je slava promenila! (FOTO)

Domaći

Desingerica ponovo žestoko potkačio Slobu: Neće mu biti dobro, počeće da peva na USB!