Slobu Radanovića sutra iz Švedske deportuju za Srbiju: Ne daju mu da jede i pije, a evo šta ga tek čeka

Pevač Sloba Radanović jutros od pola devet zaglavljen je na aerodromu, te sinoć nije mogao da održi svoj zakazani nastup u Švedskoj.

Njegova supruga Jelena Radanović pojavila se na koncertu Baneta Mojićevića, a za medije otkrila je detalje drame na aerodromu, te navela da će njenog supruga deportovati sutra za Srbiju.

- Sloba je nervozan jako. Neće ići u Švedsku. Mislim da će ih deportovati sutra za Srbiju. Ne znam šta se desilo. Oni imaju razne dozvole, povratne karte. Rekli su im da im neće lupiti zabrane za Evropsku uniju, jer je sve u redu, al i da ih neće pustiti u zemlju, jer ipak nešto nije u redu, verovatno organizacija.

- Na aerodormu provodi vreme slično kao kod kuće, leži. Imali smo video poziv. Ništa im nisu dali da jedu i piju, kuka zbog toga. Sad su ih odveli, do nekog aparata da sami kupe čips koji ima 26 grama - rekla je ona za Blic.

Autor: D. T.