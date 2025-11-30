Našoj folkerki muž brani da smanji grudi! Zbog njenih slika u kupaćem gore mreže: VOLELA BIH DA SAM RAVNA KAO DASKA (FOTO)

Brojne dame sa estradne scene povećale su svoje grudi, ali to nije slučaj sa folkerkom Janom Todorović. Pevačica ima prirodne grudi zbog kojih godinama muči muku, ali joj suprug ne da da ih smanji.

Naime, folkerka Jana Todorović vlasnica je najvećih grudi na estradi, i to prirodnih, a zbog veličine poslednjih godina čak ima problem i sa kičmom.

Jana je veoma aktivna na društvenim mrežama, a na svom Instagram profilu je neretko delila fotografije u kupaćem kostimu.

Naime, pevačicu na nekoliko fotografija vidimo kako pozira u kupaćem kostimu, a bujno poprsje svima je odmah upalo u oči.

Jana neretko ističe da bi najviše volela da nema uopšte nema grudi, ali da njen suprug u njima uživa.

- Ako mi verujete, više bih volela da sam ravna kao daska! Obožavam da spavam na stomaku, a ovako je to neizvodljivo jer imam balone umesto grudi, ali dobro, tako je, kako je. Sećam se da se polemisalo o tome da li sam stavljala silikone ili nisam, a kad su se ljudi uverili u to da su mi grudi prirodne, počeli su da pljušte komplimenti. Svi misle da je to odlična stvar, a zapravo to najviše odgovara mom suprugu, koji u svemu tome uživa i voli što sam obdarena, da znate da velike grudi imaju i svoje mane.



Autor: N.B.